Beynimiz ideal fotoğrafı nasıl seçiyor?
Fotoğrafçı Scott Chasserot’un Orijinal İdeal adlı projesinde, portrelerini çektiği insanların gerçekten nasıl görünmek istediklerini ortaya çıkarmak için onları beyin dalgaları tarayıcısına bağladı. İşte beynin seçtiği ideal fotoğraflar...
-
1
Fotoğrafçı Scott Chasserot’un Orijinal İdeal adlı projesi, beyin dalgaları tarayıcıları, fotoğraf kurgusu ve insan psikolojisini birleştirdi.
-
2
Dikkatlice türetilmiş bir fotoğraf manipülasyonu ve beyin tarama süreçleri sayesinde, Chasserot, fotoğraf nesneleri olan insanların kendi ideal görüntülerini belirlemelerini sağladı.
-
3Uygulamalar sayesinde fotoğraflarda saç, cilt rengi ve yüz yapısı üzerinde ince ayarlar yapıldıktan sonra, fotoğraflara modellik yapan insanlar Emotiv EEG beyin tarayıcısına bağlandı ve her birine değiştirilmiş 50 fotoğraf gösterildi.
-
4Beyin taramaları sonrası insanlar işte kendi ideal fotoğraflarını böyle seçti.
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12