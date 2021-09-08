Beyoğlu'nda antika dükkanına operasyon: Şehzade Mustafa'nın eşyaları ve 88 tarihi eser ele geçirildi

Antikacıda yapılana aramalarda; 9 Türk İslam dönemine ait yüzük, 12 değişik form ve ebatlarda şamdan, 2 şamdan altlığı, 2 âlem başı, 7 farklı form ve biçimlerde geometrik ve kare formlu seramik, 20 farklı form, biçim ve malzemelerden kulpları sedef ve değerli taşlar ve yazılarla bezenmiş boynuz kaşıklar, farklı dönem boylara ait 7 mühür, Kâbe motifli mozaik formda eser, Osmanlı Dönemi 'nin, 16.yy'ın 2. yarısına tarihlenen Şehzade Mustafa türbesine ait mimari parçalar olduğu düşünülen mozaik, 3 çerçeve içerisinde ferman, 2 tekke işi derviş Keşkül -ü fukarası, 5 hat levha, tombak, Astronomi el yazması bilim kitabı, 7 çeşitli form ve ebatlarda bilim notları ve astronomik çalışmaları olduğu düşünülen, Ruzname-i Şeyh Vefa isimli eser, küçük formda siyah hamurlu ince cidarlı seramik kase, havan ve Mevlevi başlığı formunda öğütme taşı, III. Ahmet Tuğralı 1703- 1730, usta damgalı, kapak kısmında Ashab-ı Kehf isimleri işlenmiş büyük boy gümüş divitlik, 2 çerçeve içerisinde beyaz renkli ferman, Hilliye Şerif ve güneş saati ele geçirildi.





