Beyonce görsel albümü Black is King'i yayınladı

Beyonce'nin, siyahi kültürü kutlayıp, siyah ailelerin yolculuklarını ve direnişini onurlandırmayı amaçladığı görsel albümü Black is King, dün seyirciyle buluştu.

ntv.com.tr 01.08.2020 - 11:53

Beyonce görsel albümü Black is King'i yayınladı - 1
Beyonce, yeni görsel albümü Black is King'i Disney+ kanalında dün seyirciyle buluşturdu. 38 yaşındaki sanatçı, görsel albümüyle siyahi kültürü kutlayıp, siyah ailelerin yolculuklarını ve direnişini onurlandırmayı amaçlıyor.

Black is King, 90'lı yılların sevilen filmi Aslan Kral'ın (The Lion King) 2019 yılında yeniden çekimi için hazırladığı film müziklerinden oluşuyor. Film müziklerine katkıda bulunan isimlerden Childish Gambino, Kendrick Lamar, Jay-Z ve Tierra Whack, Beyonce’nin görsel albümünde de yer alıyor. Görsel albümde ayrıca Naomi Campbell, Lupita Nyong'o, Pharrell Williams gibi isimler yer alırken, ünlü şarkıcının sekiz yaşındaki kızı Blue Ivy Carter da deyim yerindeyse yetişkinlerden rol çalıyor.

İşte görsel albümde yer alan isimler ve albümden görüntüler...

Beyonce görsel albümü Black is King'i yayınladı - 2
Pharell Williams
Beyonce görsel albümü Black is King'i yayınladı - 3
Wizkid
Beyonce görsel albümü Black is King'i yayınladı - 4
Naomi Campbell
Beyonce görsel albümü Black is King'i yayınladı - 5
Lupita Nyong'o
Beyonce görsel albümü Black is King'i yayınladı - 6
Kelly Rowland
Beyonce görsel albümü Black is King'i yayınladı - 7
Adut Akech
Beyonce görsel albümü Black is King'i yayınladı - 8
Jessie Reyez
Beyonce görsel albümü Black is King'i yayınladı - 9
Jay-Z
Beyonce görsel albümü Black is King'i yayınladı - 10
Tiwa Savage
Beyonce görsel albümü Black is King'i yayınladı - 11
Lord Afrixana
Beyonce görsel albümü Black is King'i yayınladı - 12
Shatta Wale
Beyonce görsel albümü Black is King'i yayınladı - 13
Busiswa, Moonchild Sanelly, Nija ve Tierra Whack
Beyonce görsel albümü Black is King'i yayınladı - 14
Beyonce görsel albümü Black is King'i yayınladı - 15
Beyonce görsel albümü Black is King'i yayınladı - 16
Beyonce görsel albümü Black is King'i yayınladı - 17
Beyonce görsel albümü Black is King'i yayınladı - 18
Beyonce görsel albümü Black is King'i yayınladı - 19
Beyonce görsel albümü Black is King'i yayınladı - 20
Beyonce görsel albümü Black is King'i yayınladı - 21
Beyonce görsel albümü Black is King'i yayınladı - 22
Beyonce görsel albümü Black is King'i yayınladı - 23
Beyonce görsel albümü Black is King'i yayınladı - 24
Beyonce görsel albümü Black is King'i yayınladı - 25

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