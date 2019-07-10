Beyonce kızıyla Aslan Kral galasında
ntv.com.tr
Unutulmaz animasyon film Aslan Kral'ın (The Lion King), live action (canlı aksiyon) versiyonunun beyazperde gösterimi öncesi dünya prömiyeri yapıldı. Ünlü yıldızların katıldığı prömiyere Beyonce, kızı ile birlikte geldi.
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190’lı yılların sevilen animasyonu Aslan Kral'ın (The Lion King), live action (canlı aksiyon) filmi olarak yeniden beyazperdeye gelmesine sayılı gün kala filmin dünya prömiyeri yapıldı.
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Hollywood’daki Dolby Tiyatrosu’nda dün gerçekleştirilen prömiyere filmin seslendirme sanatçıları da katıldı.
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Dizi karakterlerini seslendirenlerden biri de ünlü şarkıcı Beyonce idi. 37 yaşındaki şarkıcı, galaya 7 yaşındaki kızı Blue Ivy ile birlikte katıldı.
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19 Temmuz’da vizyona görecek olan filmin en son tanıtımında, şarkıcı Beyonce ve oyuncu Donald Glover, Elton John'un ‘Can You Feel The Love Tonight’ adlı şarkısını seslendirmişti. İkili, galada da yan yana geldi.
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İşte Aslan Kral galasından yansıyanlar...
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6Zooey Deschanel
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7Chrissy Metz
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8Tiffany Haddish
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9Patrick Starrr
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Chiwetel Ejiofor
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11Alfre Woodard
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12Titan Jewell Weatherspoon ve Kelly Rowlan
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13Shahadi Wright Joseph
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14LeAnn Rimes
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15Halle Bailey, Bob Iger
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16Michelle Williams
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17Marsai Martin
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18Emily Deschanel
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19Denise Rodriguez