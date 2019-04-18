Beyonce Netflix belgeseli hakkında konuştu: Saygı duruşu niteliğindeydi

1 Beyonce’nin Coachella 2018’deki unutulmaz performansına yakından bir bakış niteliği taşıyan; aynı zamanda da Amerika tarihindeki siyahi üniversiteleri konu edinen Homecoming: A Film by Beyoncé, Netflix’te yayınlanmaya başlandı.







2 Kültürel bir hareket niteliğindeki konser performansının perde arkasından samimi karelerin ekranlara yansıdığı Homecoming; Beyonce’nin vizyonu arkasındaki amacını, fedakarlıklarını ve zorlu hazırlık sürecini seyirciler ile paylaşıyor.







3 Homecoming, Coachella’da ana isim olarak sahne alan ilk siyahi kadın olan Beyonce’ye ilham veren Toni Morrison, Alice Walker, Marian Wright Edelman, W.E.B Du Bois, Nina Simone, Maya Angelou, Chimamanda Ngozi Adichie ve Audre Lorde gibi Afrika kökenli önemli figürlere de yer veriyor.







4 Çekimleri sekiz aydan daha fazla süren film, ikizlerini dünyaya getirdikten sonra sahnelere dönen dünyaca ünlü sanatçı Beyonce’nin bizzat kendi seçtiği 150’den fazla kişiden oluşan ekibiyle beraber ezber bozan performansı için geçirdiği detaylı hazırlık sürecini anlatıyor.







5 Hem canlı performansının hem de filmin yönetmenliğini üstlenen Beyonce, konuyla ilgili şunları söyledi: “Üstlendiğim en zor işlerden biriydi. Ama hem kendimi hem de ekibimi, sadece ‘iyi’ değil; ‘efsanevi’ olmak için zorlamam gerektiğini biliyordum."