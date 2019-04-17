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Beyonce yeni albüm çıkardı: Homecoming: The Live Album

ntv.com.tr

Beyonce’nin geçen yıl çok ses getiren Coachella Festivali’nde konserinin canlı kaydı albüm olarak çıktı. Aynı konserin belgeseli de bugün itibarıyla yayında.

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    Ünlü şarkıcı Beyonce, Homecoming: The Live Album adını verdiği yeni albümünü çıkardı.

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    Albüm, Beyonce’nin geçen yıl Coachella Müzik ve Sanat Festivali’ndeki performansının canlı kaydını içeriyor.

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    Albüm, Beyonce’nin Coachella’daki performansını konu alan Netflix belgeseliyle aynı anda yayınlandı.

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    Canlı kayıt albümünde Beyonce’nin 40 şarkısı arasında eşi Jay-Z ile birlikte sergiledikleri performans da bulunuyor.

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    Beyonce’nin yeni albümü bugün itibarıyla iTunes ve Spotify’dan indirilebilirken, belgeseli de Netflix’ten izlenebiliyor.

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    İşte Beyonce'nin 2018 Coachella Müzik ve Sanat Festivali konserinden yansıyan kareler...
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