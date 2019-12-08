Beyonce yılın konserine hazırlanıyor

38 yaşındaki şarkıcı, kariyeri boyunca Las Vegas’ta pek çok konser verdi; ancak bu, onun ilk Las Vegas Residency konseri olacak. LoveBScoot adlı internet sitesinin haberine göre Beyonce, bu konserle “şehrin en yüksek kazancını elde eden şarkıcısı” unvanını alacak.