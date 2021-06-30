Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı

Polisiye-komedi türündeki Bıçaklar Çekildi (Knives Out) filminin ikincisi için oyuncular sete çıktı. James Bond filmi Spectre'de birlikte oynayan Daniel Craig ve Dave Bautista, birlikte rol alacakların filmin setinde sarılarak özlem giderdi. Onlar gibi set hali objektiflere yansıyan başka ünlüler de var. İşte ünlü oyuncuların set halleri...

ntv.com.tr 30.06.2021 - 10:24

Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 1
2019 yapımı Bıçaklar Çekildi (Knives Out) filminin ikincisi için set kuruldu. Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filminin setinde bir araya gelen oyuncular Daniel Craig ve Dave Bautista birbirlerine sarılarak özlem giderdi.
Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 2

İkili, daha önce 24'üncü James Bond filmi Spectre'de birlikte oynamıştı. 

Sette filmin oyuncularından Kate Hudson da objektiflere yansıdı. 

Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 3

Sette ayrıca Leslie Odom, Jr. ile Madelyn Cline da görüntülendi. 

Polisiye-komedi türündeki ilk filmde ünlü bir yazarın ölümünün ardındaki sırrı ortaya çıkarmaya çalışan bir dedektifin hikayesi konu ediliyordu.

Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 4

HBO Max’te yayınlanacak olan Gossip Girl’ün yeniden çevrimi için New York’ta çekimler sürüyor. Oyuncular Jordan Alexander ve Eli Brown, dizi setinde öpüşme sahnesini çekerken görüntülendi.

Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 5
2020'de seyirciyle buluşması beklenen ancak pandemi nedeniyle ertelenen Gossip Girl’ün yeni uyarlaması, 8 Temmuz’da seyirciyle buluşuyor. 2007 ile 2012 yılları arasında altı sezon yayınlanan Amerikan gençlik dizisinin yeni uyarlaması, orijinalinden sekiz yıl sonrasında geçecek ve New York'taki seçkin bir okulun öğrencilerine odaklanacak.
Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 6

Jude Law, Yüzbaşı Hook oldu. 47 yaşındaki ünlü aktör, canlı aksiyon türündeki yeni filmi Peter Pan & Wendy’nin Kanada’daki setinde ilk kez görüntülendi.

Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 7

Yüzbaşı Hook'un korsan gemisi Jolly Roger'ın güvertesinde görülen Jude Law, sağ elinin yerinde duran kancaya taktığı teleskobuyla bakarken objektife takıldı.

Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 8

Nicole Kidman, Aaron Sorkin'in biyografik filmi Being the Ricardos'ta ünlü sitcom yıldızı Lucille Ball'u canlandırıyor. Başrolleri Javier Bardem ile paylaşan 53 yaşındaki Avustralyalı yıldız, California'daki sette ilk kez görüntülendi. 

Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 9
Kidman, çekim aralarında maskesini takmayı ihmal etmedi.
Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 10

Penelope Cruz, yeni filmi Parallel Mothers'ın setinde ilk kez görüntülendi. 46 yaşındaki İspanyol oyuncu, Pedro Almodovar'ın aynı gün doğum yapan iki annenin öyküsünü anlatan filminin Madrid'deki setindeydi. 

Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 11
Sarıya boyanmış saçlarıyla dikkat çeken Cruz, çekim aralarında maskesini takmayı ihmal etmedi.
Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 12
Cruz ve Almodovar, zaman zaman sette senaryo üzerinde görüşürken objektiflere yansıdı.
Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 13
Lady Gaga ve Al PacinoHouse of Gucci filminin Roma'daki setinde görüntülendi.
Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 14

Moda evi Gucci'nin kurucusu Guccio Gucci’nin torunu olan Maurizio Gucci’nin hayatına odaklanılan filmde, 34 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Lady Gaga, Maurizio Gucci’yi öldürmekle suçlanan eski eşi Patrizia Reggiani’ye hayat veriyor. 

80 yaşındaki usta oyuncu Al Pacino da 1921'de aile adını taşıyan şirketi kuran Guccio Gucci'nin en büyük oğlu Aldo Gucci'yi canlandırıyor. 

Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 15
Set kareleri arasında Madalina Ghenea da yer aldı.
Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 16
Şarkıcılıkta olduğu kadar oyunculukta da başarılı olduğunu kanıtlayan Jennifer Lopez, yeni filmi Shotgun Wedding’in çekimleri için sette. 51 yaşındaki Lopez, filmde Darcy adlı karakteri canlandırıyor. Filmde Lopez’in canlandırdığı Darcy ve diğer başrol oyuncusu  Josh Duhamel’in canlandırdığı Tom karakterleri, evlenmeye karar verirler. Bu, onların dışarıdan oldukça sevecen gözüken ancak oldukça inatçı olan ailelerinin de bir araya gelmesi demektir. Ailelerini düğün için bir araya getirdiklerinde partideki herkesin rehin alındığını görürler. Sevdiklerini korumak için ellerinden geleni yapan çiftin ilişkisi de bu süreçte sınanır.
Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 17
Set karelerine, düğünün basıldığı anlar yansıdı. Lopez, kirlenmiş gelinliği ve yüzündeki korku ifadesiyle görüntülendi.
Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 18
Oscar'lı oyuncu Ben Affleck, George Clooney‘nin yönetmenliğin üstlendiği yeni filmi The Tender Bar'ın setinde görüntülendi. 48 yaşındaki aktör, zayıflamış hali ve uzayan sakallarıyla her zamanki görünümünden farklıydı.
Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 19
Afflevk, çekim aralarında maskesini takmayı ihmal etmedi.
Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 20

Lady Gaga, House of Gucci filminin İtalya’daki setinde görüntülendi. 34 yaşındaki ünlü şarkıcı ve oyuncu, Piemonte’de kurulan sette, karlar arasında görülüyor. Lady Gaga, filmde ünlü İtalyan modacı Gucci’nin eski eşi Patrizia Reggiani’yi canlandırıyor. Reggiani, 1995 yılında moda evinin merdivenlerinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Gucci’nin ölüm emrini veren kişi olarak biliniyor.  

Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 21

Ridley Scott’un yönetmenliğini üstlendiği film, Sara Gay Forden’in The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed adlı kitabından uyarlandı.

Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 22
Jake Gyllenhaal, Michael Bay’in aksiyon filmi Ambulance’ın setinde görüntülendi.
Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 23
Los Angeles’taki çekimde 40 yaşındaki ünlü aktör, gitmekte olan ambulanstan helikopteri vurmaya çalışırken görülüyor.
Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 24

Margot Robbie, Christian Bale ve John David Washington, Los Angeles’ta David O. Russell’ın yönetmenliğini üstlendiği, adı henüz belli olmayan filmin setinde görüntülendi.  

Objektifler yansıyan karelerde Robbie kaçmaya çalışırken, Bale ve Washington da onu tutarken görülüyor.

Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 25

Hakkında fazla bilgi verilmeyen, sadece orijinal bir senaryodan çekildiği öğrenişen filminde kadrosunda üç oyuncunun yanı sıra Robert De Niro, Zoe Saldana, Rami Malek, Timothy Olyphant, Mike Myers, Michael Shannon, Chris Rock ve Anya Taylor-Joy da rol alıyor.

Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 26

Tom Holland, Örümcek Adam 3 (Spider Man 3) filmi için yeniden ikonik kostümüyle. 24 yaşındaki aktör, Atlanta'daki sette arabaların üzerinden atlarken görüntülendi. 

Film, 17 Aralık'ta gösterime girecek.

Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 27

Jennifer Lawrence ve Leonardo DiCaprio, Don’t Look Up filminin setinde çekimlere devam ediyor. 

Massachusetts'te sürdürülen çekimlerde her iki Oscar'lı oyuncu da bir donanma gemisinin merdivenlerinden çıkarken objektiflere yansıdı. 

Lawrence ve DiCaprio'nun corona virüs salgını devam ederken film çekimlerinde siperlikle önlem aldıkları görüldü. 

Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 28
Don’t Look Up filmi, İki tanınmayan bilim insanının bir meteorun altı ay içinde dünyaya düşeceğini tespit etmelerinin ardından medya turuna çıkıp tüm dünyayı uyarmaya çalışmaları, ancak kimseyi inandıramamaları konusuna odaklanıyor.
Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 29
Shamaless dizisinin yıldızı William H. Macy, 11. ve final sezonu çekimlerinde görüntülendi. Los Angeles'taki setten yansıyan fotofrafta, alkol ve uyuşturucu bağımlısı Frank'i canlandıran Macy'nin bir gözünün makyajla morartıldığı görüldü.
Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 30
Desperate Housewives dizisinde canlandırdığı Gabrielle Solis karakteriyle dünya çapında üne kavuşan Eva Longoria, Los Angeles'ta yeni filminin çekimlerine devam ediyor. Altın Küre ödüllü Amerikalı sinema yıldızı, gerçeği aratmayan görüntülerin ortaya çıktığı sette enkazın içine girerek selfie çekti.
Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 31
Ünlü oyuncu Vanessa Hudgens yeni filmi Tick, Tick... Boom'un New York'taki setinde görüntülendi. 31 yaşındaki yıldız, Lin-Manuel Miranda'nın yönetmenliğini üstlendiği biyografik filmin setinde hem maske hem de siper kullanarak salgına karşı çifte önlem almasıyla dikkat çekti.
Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 32
Tom Cruise, Norveç’te Mission: Impossible 7 (Görevimiz Tehlike 7) çekimlerine devam ediyor. 58 yaşındaki Amerikalı aktör, aksiyon serisinin devam filmi için sınır tanımadan tehlike sahnelerde yer alıyor. Dublör kullanmayan Cruise’un, hızla giden trenin üstünde bulunduğunu gösteren görüntüler sosyal medyada yer aldı. Videoda, çekime ara verildiği anlaşılırken, buna rağmen halen hızla gien trenin üstünde oturmayı tercih eden Cruise, kameraya gülümserken görülüyor.  Kasım 2021
Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 33
Mission: Impossible 7 (Görevimiz Tehlike 7) filminin corona virüs salgını nedeniyle ertelenen çekimlerinden ilk görsellerde de Cruise, tehlikeli sahnelerde yer alırken yansımıştı. Cruise, önce dağda insan yapımı bir rampada motosikletle hız yapmış, ardından helikopterden atlamıştı.
Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 34
Norveç'te yapılan çekimlerden yansıyan görüntülerde 58 yaşındaki oyuncu, bir helikopter ve bir insansız hava aracı onu takip ederken, gökyüzünde motosikletinden fırlamış olarak uçuyordu. Uçtuktan birkaç saniye sonra, Cruise paraşütünü açıyordu. Yönetmen Christopher McQuarrie de setten, paraşütle süzülme anının görüntüsünü paylaştı.
Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 35

Oscar’lı oyuncu Sandra Bullock, corona virüs tedbiri alarak katıldığı yeni filminin setinde görüntülendi. Nora Fingscheidt’in yönetmen koltuğunda oturduğu ve 56 yaşındaki Bullock’un başrolde yer aldığı yeni filminin adı henüz belli değil. Filmde Bullock, Ruth Slater adında, bir şiddet suçundan cezasını çektikten sonra hapisten çıkan ve geçmişini affetmeyi reddeden topluma yeniden giren bir kadını canlandırıyor. Şiddetli yargılamalarla karşılaşan Ruth Slater’in kurtuluş için tek umudu, geride bırakmak zorunda kaldığı kendisine yabancılaşan küçük kız kardeşini bulmaktır.

Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 36

Bradley Cooper, yeni filminin California’daki setinde görüntülendi. 45 yaşındaki Amerikalı oyuncu, Paul Thomas Anderson’ın yönetmenliğini üstlendiği filmde 70’li yıllar kostümüyle ve özel makyaj sayesinde kanlar içinde görüldü.

Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 37

Hakkında çok az şey bilinen film, 1970’lerde geçiyor ve geçmişte çocuk oyuncu olan bir lise öğrencisini merkeze alıyor.

Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 38

Cooper’ın hayranları, oyuncunun, ünlü Hollywood yapımcısı ve eski kuaför Jon Peters’a benzediğini fark etti. Peters, 1973 ile 1982 yılları arasında Barbra Streisand ile evliydi. Bu yılın başında da Pamela Anderson ile sadece 12 gün süren bir evlilik gerçekleştirdi.

Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 39
Tehlikeli aksiyon sahnelerinde dublör kullanmayıp kendisini sık sık riske atmasıyla tanınan Tom Cruise (58) Görevimiz Tehlike 7'nin (Mission Impossible 7) çekimlerine hazırlanıyor.
Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 40

58 yaşındaki oyuncu helikopterli ve motosikletli sahneleri çekmek için prova yaptı.

Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 41
Tüm zamanların en çok izlenen filmi rekorunu 10 yıl boyunca taşıyan Avatar'ın devam halkasından yeni set fotoğrafı paylaşıldı.
Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 42
Daha önce ise Avatar 2'de zorlu yollarla ve yeni teknolojiler sayesinde yapılan sualtı çekimleri ortaya çıkmıştı.
Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 43
James Cameron, yönetmen koltuğundan seti yönetmeye devam ediyor.
Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 44

Avatar 2’nin ardından üç devam filmi daha çekilecek. Üçüncü film 2023’te, dördüncü film 2025’te, beşinci film ise 2027’de gösterime girecek.

Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 45

Tom Hiddleston, Marvel’ın Sinematik Evreni’nden doğan Thor, The Avengers, Thor: The Dark World, Thor: Ragnarok ve Avengers: Infinity War filmlerindeki Loki karakterini bu defa dizi için canlandırıyor. Tom Hiddleston’a dizide Owen Wilson eşlik ediyor. İkili, Disney+ kanalı için hazırlanan Loki dizisi setinde ilk kez görüntülendi.

Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 46

Atlanta’daki sette ikilinin yağmur altında ıslanma sahneleri çekildi.  

Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 47

Keanu Reeves, başrolünü oynadığı The Matrix 4 filminin setinde objektiflere takıldı. 55 yaşındaki aktörü sevgilisi Alexandra Grant ziyaret etti. San Francisco’da çekimleri devam eden serinin dördüncü filminin, 21 Mayıs 2021’de vizyona girmesi planlanıyor.

Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 48

Margot Robbie, Gerçek Kötüler’in (Suicide Squad) devam filmi setinde. 

Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 49
Idris Elba, Steve Agee, David Dastmalchian, Nathan Fillion ile birlikte kamera karşısına geçen Robbie’nin Panama’da gerçekleştirilen çekimlerde kırmızı bir elbise giydiği görülüyor.
Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 50

Sylvester Stallone'un emekli bir süper kahramanı oynadığı gerilim filmi Samaritan’ın çekimleri Atlanta'da devam ediyor. 73 yaşındaki oyuncunun setten objektiflere yansıyan perişan hali dikkat çekti. Film, savaşta yok olduğu düşünülen bir süper kahramanın kaybolmadığını öğrenen bir gencin hikayesi anlatılıyor.

İşte diğer ünlülerin set görüntüleri... 

Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 51

Jennifer Hudson, Amerikalı müzisyen Aretha Franklin'in hayatını canlandırdığı biyografik Respect filminin setinde görüntülendi.

Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 52

Jennifer Lopez başrollerini Owen Wilson ile paylaştığı  Marry Me’nin setinde gelinlikle görüntülendi. 

Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 53

Film, Lopez’in canlandırdığı pop star’ın, rock star olan nişanlısının düğünden hemen önce kendisini anlattığını öğrenmesi sonrası, karşısına çıkan ilk kişi olan matematik öğretmeni ile aynı davetliler önünde evlenmesi ve sonrasında gelişen ilişkilerini anlatıyor.  

Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 54

Jennifer Lopez ve Owen Wilson, Brooklyn’de yapılan çekimlerde görüntülenmişti. Wilson, kucağında sevimli bir köpekle görülüyor.

Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 55

Oscar'lı oyuncu Meryl Streep ile İngiliz TV sunucusu James Corden, Netflix yapımı müzikal film The Prom'da birlikte rol alıyor.

Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 56
Ryan Murphy'nin yönetmenliğini üstlendiği filmin Los Angeles'taki setinde Streep ve Corden kostümleriyle görüntülendi. 41 yaşındaki Corden'in makyajla yaşlandırılmış hali dikkat çekti.
Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 57

İngiliz oyuncu Benedict Cumberbatch, aktör Louis Wain’i canlandırdığı yeni biyografik filminde, 19. yüzyıl görünümündeki sette dramatik bir sahnenin çekiminde görüntülendi.

Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 58

Makyajla Louis Wain’e benzetilen 43 yaşındaki aktör, kendini Londra otobüsünden dışarı atma sahnesinde yerde yatarken görüldü.

Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 59

Ünlü yıldız Liam Hemsworth, televizyon dizisi Dodge & Miles’ın Toronto’da yapılan çekimleri esnasında objektiflere yansıdı.

Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 60

29 yaşındaki oyuncu, bir taksinin kendisine çarptığı ve taksiciye sinirlenip bağırdığı sahnelerin çekimi esnasında görüntülendi. Hemsworth’un yaralanma sahneleri için yüzüne yaralı makyajı yapıldığı görüldü.

Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 61
Chadwick Boseman / Black Panther (2018)
Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 62
Bradley Cooper ve Lady Gaga / A Star Is Born (2018)
Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 63
John Krasinski / A Quiet Place (2018)
Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 64
Joel Harlow ve Michael B. Jordan / Black Panther (2018)
Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 65

Mandy Moore, This Is Us dizisinin setinde görüntülendi. 

Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 66

Bond serisinin 25'inci filminde beşinci ve son kez James Bond karakterine hayat veren Daniel Craig, İtalya'nın Matera kentinde yapılan çekimlerde bir aksiyon sahnesi sonrasında, karakterinin kanlar içinde kaldığını gösteren makyajlı haliyle görüntülendi. 

Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 67

Keanu Reeves / Bill&Ted 3 (2019)

Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 68
Alvaro Morte (Profesör) / La Casa de Papel (2019)
Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 69

Sophia Loren / The Life Before Us (2019)

Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 70
Christian Bale ve Adam McKay / Vice (2018)
Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 71
Richard Madden / Bodyguard (2018)
Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 72
Rachel Weisz / The Favourite (2018)
Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 73
Brian May ve Gwilym Lee / Bohemian Rhapsody (2018)
Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 74
Caitriona Balfe ve Sam Heughan / Outlander (2014)
Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 75
Danai Gurira ve Ryan Coogler / Black Panther (2018)
Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 76
Benedict Cumberbatch / Patrick Melrose (2018)
Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 77
Bo Burnham ve Elsie Fisher / Eighth Grade (2018)
Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 78
Steve Carell ve Timothee Chalamet / Beautiful Boy (2018)
Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 79
Yorgos Lanthimos ve Emma Stone / The Favourite (2018)
Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 80
Rachel Weisz, Yorgos Lanthimos ve Olivia Colman / The Favourite (2018)
Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 81
Benicio Del Toro ve Ben Stiller / Escape at Dannemora (2018)
Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 82
Viggo Mortensen, Peter Farrelly ve Mahershala Ali / Green Book (2018)
Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 83
Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Dimiter D. Marinov ve Mike Hatton / Green Book (2018)
Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 84
Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 85
Rachel Brosnahan ve Wakeema Hollis / The Marvelous Mrs. Maisel (2017)
Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 86
Spike Lee ve Adam Driver / BlacKkKlansman (2018)
Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 87
Rob Marshall ve Emily Blunt / Mary Poppins Returns (2018)
Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 88
Alfonso Cuaron ve Yalitza Aparicio / Roma (2018)
Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 89
Nicole Kidman ve Lucas Hedges / Boy Erased (2018)
Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 90
Lucas Hedges / Boy Erased (2018)
Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 91
Christian Bale, Steve Carell ve Adam McKay / Vice (2018)
Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 92
Bo Burnham ve Elsie Fisher / Eighth Grade (2018)
Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 93
Robert Redford ve David Lowery / The Old Man & the Gun (2018)
Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 94
Charlize Theron ve Jason Reitman in Tully (2018)
Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 95
Max Greenfield ve Darren Criss / American Crime Story (2016)
Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 96
Keri Russell / The Americans (2013)
Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 97
Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 98
Hugh Grant / A Very English Scandal (2018)
Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 99
Elisabeth Moss / The Handmaid's Tale (2017)
Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 100
Donald Glover / Atlanta (2016)
Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 101
Sean Hayes, Eric McCormack, Debra Messing ve Megan Mullally / Will & Grace (1998)
Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı - 102

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