Bilgeliği simgeleyen Malezya Ulusal Kütüphanesi (Dünyanın farklı yerlerinden eğlenceli kütüphane manzaraları)

1 Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bulunan Ulusal Kütüphane, ülkenin en geniş kütüphanesi olarak biliniyor.



1966'da inşa edilen kütüphanenin koleksiyonunun zaman içinde zenginleşmesi sonucunda ana binaya 2 bina daha eklendi.



Kuala Lumpur'un Ampang Park bölgesinde yer alan ve toplu taşıma vasıtalarına yakınlığıyla kolay ulaşılabilen kütüphane, öğrencilerin ve her yaştan okurseverin sıklıkla uğradığı mekanlar arasında geliyor.







2 Kütüphaneyi tanıtan görevli Siti Şerife, 21 kategoriden eserlerin bulunduğu kütüphanede toplam 4 milyon basılı eserin yer aldığını belirtti.



Siti Şerife, kütüphanenin internet sisteminden de dünya genelinde 30 milyon elektronik kitap, makale ve dergiye erişim sağlanabildiğini söyledi.



Kütüphanenin geniş bir arşivi olduğunu vurgulayan Siti Şerife, koleksiyonda bulunan Malay el yazması eserlerin Malezya tarihine yönelik araştırma yapanların oldukça dikkatini çektiğini ifade etti.







3 Malezya'nın bağımsızlığından önce 20. yüzyılın başlarında basılan çok sayıda eserin kopyalarının da kütüphanede saklandığını hatırlatan Siti Şerife, Ulusal Kütüphanenin kültürel ve tarihi açıdan bir zenginlik olduğunun altını çizdi.



Siti Şerife, Ulusal Kütüphane'nin ana binasının, Malayların bilgeliği simgeleyen geleneksel "tengkolok" şapkasına benzer bir şekilde tasarlandığını belirtti.



UNESCO, gelecek sene Kuala Lumpur'u Dünya Kitap Başkenti ilan etmeyi planlıyor.







4 Kuala Lumpur'un kapsamlı bir eğitim ortamına sahip olduğu ve şehirdeki bilim merkezli topluluğun gittikçe geliştiğini vurgulayan UNESCO, şehir genelindeki halk kütüphanelerinin de sağladığı imkanlarla kültürel ve bilimsel gelişmelere katkı sağladığını belirtiyor.



Ülkedeki 1972 tarihli Kütüphane Kanunu gereğince tüm yayınevlerinin, her kitaptan en az 5 kopyayı Ulusal Kütüphaneye göndermesi gerekiyor.



Bu sayede Ulusal Kütüphane, mevcut koleksiyonunu geliştirmeye devam ediyor.



İşte dünyanın farklı yerlerinden eğlenceli kütüphane manzaraları...

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