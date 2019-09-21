Bilim insanları, 7 bin 500 yıl önceki Anadolu kadınının yüzünü modelledi

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Bilim insanları, 1996 yılında İspanya'daki bir mağarada yapılan kazıda bulunan 7 bin 500 yıllık kafatasından yola çıkarak Neolitik dönemde yaşamış bir kadının yüzünün yeniden modellemesini yaptı.





2 Yeniden modellemesi yapılan kadına ait kafatasının bulunduğu mağaradan yola çıkılarak Calpeia ismi verildi. Yeniden modelleme altı aylık bir çalışmanın sonunda ortaya çıkarıldı. Yüz modeli çıkarılan Calpeia'nın öldüğünde 30-40 yaş aralığında olduğu düşünülüyor.

3 Calpeia'nın yüz modelinin çıkarılması için DNA'sının bir kısmından alınan bir parça analiz edildi.

4 Yapılan analizin ardından 3 boyutlu bir modelleme işlemi yapılarak Calpeia'nın yüz modeli ortaya çıkarıldı.





5 Kafatası üzerinde çalışma yapan araştırmacılar, Calpeia'nın Cebelitarık bölgesine Anadolu'dan gelmiş olabileceğini ya da Cebelitarık bölgesinin yerlisi olduğunu düşünüyor.





6 Cebelitarık Ulusal Müzesi'nde görevli Clive Finlayson, “Kafatasından DNA elde edebildik. Bu sayede kadın hakkında birçok şeyi biliyoruz. Onun bir kadın olduğunu, siyah saçları ve koyu gözlere sahip olduğunu biliyoruz” dedi.



