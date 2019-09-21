Bilim insanları, 7 bin 500 yıl önceki Anadolu kadınının yüzünü modelledi
Bilim insanları, Cebelitarık’ta bulunan 7 bin 500 yıllık bir kafatasını kullanarak Neolitik dönem kadınının yüzünü yeniden canlandırdı. Yüzü yeniden canlandırılan kadına Calpeia ismi verildi. Bilim insanları kafatası bulunan kadının Anadolu’dan gelmiş olabileceğini açıkladı.(Fotoğraflar: Clive Finlayson/ Twitter ve Gibraltar Chronicle / YouTube)
1
Bilim insanları, 1996 yılında İspanya'daki bir mağarada yapılan kazıda bulunan 7 bin 500 yıllık kafatasından yola çıkarak Neolitik dönemde yaşamış bir kadının yüzünün yeniden modellemesini yaptı.
2
Yeniden modellemesi yapılan kadına ait kafatasının bulunduğu mağaradan yola çıkılarak Calpeia ismi verildi. Yeniden modelleme altı aylık bir çalışmanın sonunda ortaya çıkarıldı. Yüz modeli çıkarılan Calpeia'nın öldüğünde 30-40 yaş aralığında olduğu düşünülüyor.
3
Calpeia'nın yüz modelinin çıkarılması için DNA'sının bir kısmından alınan bir parça analiz edildi.
4
Yapılan analizin ardından 3 boyutlu bir modelleme işlemi yapılarak Calpeia'nın yüz modeli ortaya çıkarıldı.
5
Kafatası üzerinde çalışma yapan araştırmacılar, Calpeia'nın Cebelitarık bölgesine Anadolu'dan gelmiş olabileceğini ya da Cebelitarık bölgesinin yerlisi olduğunu düşünüyor.
6
Cebelitarık Ulusal Müzesi'nde görevli Clive Finlayson, “Kafatasından DNA elde edebildik. Bu sayede kadın hakkında birçok şeyi biliyoruz. Onun bir kadın olduğunu, siyah saçları ve koyu gözlere sahip olduğunu biliyoruz” dedi.
7
Finlayson, kadının kökenlerine baktıklarında şaşırdıklarını söylüyor. Finlayson, “Asıl ilginç olan, kökenlerine baktığımızda, genlerin yüzde 10'unun yerli avcı toplayıcılardan olduğu, fakat genlerin yüzde 90'ının Anadolu kaynaklı olduğunu belirledik” dedi.