Bilim kurgu romanlarından çıkma maske tasarımı

06.05.2020 - 12:59
Sınır, cinsiyet, sosyal konum, kültür ve ekonomik statü ayırmadığı için demokratik bir virüs olarak tanımlanan corona virüs, neden olduğu salgınla ilişkilerimizi değiştirirken gerçeklik algımızı da etkiledi.
Almanya merkezli bir tasarım kolektifi olan Plastique Fantastique, karantina zamanlarında sosyal hayatımızın dönüşümünü ve fiziksel dokunuştan yoksun kalmanın etkilerini inceledi ve bir tasarım geliştirdi.
Şeffaf ve içi boş iki yarıküreyi birleştiren tasarımcılar, bunu kafalara uyan bir maske haline getirdi.
İkonik tasarım, 50'lerin bilim kurgu çizgi romanlarından ve 60'ların ütopik hareketlerinden esinlenerek yapıldı.
İki kişi, sokağa çıkarak iç ve dış olmak üzere farklı mekanlarda bu ikonik tasarım maskeyi deneyimledi.