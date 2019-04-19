Bilinen tek yavru T-Rex fosili satışa çıktı

1 The Guardian’ın haberine göre bilinen tek yavru T-Rex fosili satışı eBay’e verilen bir ilanla ortaya çıktı: “Muhtemelen dünyadaki tek bebek T-Rex! 4,5 metre uzunluğunda bir gövdesi ve tırtıklı dişleriyle 53 cm’lik bir kafatasına sahip! Bu T-Rex çok tehlikeli bir et yiyiciydi. Bir bebek T-Rex görmek gerçekten de nadir bir fırsat…”





2 68 milyon yaşında olduğu tahmin edilen iskelet ilk olarak 2013 yılında Montana’daki özel arazide keşfedildi. Sonrasında ise onu keşfeden adamın mülkiyeti haline geldi: Profesyonel bir fosil avcısı olan Alan Detrich.





3 Detrich, 2017 yılında fosili müzayedeye çıkarmak için sürpriz bir karar verdiğinde, fosil hala sergilendiği Kansas Üniversitesi Doğal Tarih Müzesi’nde duruyordu.

4 İskeletin analizi, Kuzey Amerika’da bulunan küçük Tyrannosaurların bebek olup olmadıklarına ya da Nanotyrannus’un ayrı bir sınıflandırmasına sahip olmaları gerektiği konusunda paleontolojide önemli bir tartışma yapılmasına yardımcı olabilir. Ancak bu tür bir araştırmanın, artık özel bir koleksiyona girmesi muhtemel olan bir fosille yapılması mümkün olmayabilir.

5 Omurgalı Paleontolojisi Derneği (SVP), fosili bilimsel çalışmaların dışında tutan Detrich’i ve fosil fiyatının şişirilmesine yardımcı olan, profesyonel alıcılar için bir vitrin görevi üstlenen üniversiteyi eleştiriyor. Geçen hafta yayımlanan açık bir mektupta SVP’nin üyeleri, fosilin çalışılmadan önce sergilendiğine üzüldüklerini söylediler:





6 “Yüzlerce veya binlerce ziyaretçinin dikkatini fosile çeken bu hareket, potansiyel olarak ticari değerini de artırdı. Müzeler ise giderek artan fiyatlara sahip, pahalı, özel olarak toplanmış örnekleri satın alabilmek için ayrılan bütçeye nadiren sahip olabiliyor.” Daha sonra Kansas Üniversitesi, Detrich’in iskeleti açık artırmaya koyma planlarından habersiz olduklarını söyledi. Müzenin direktörü Leonard Krishtalka, artık serginin kaldırıldığını ve fosilin Detrich’e geri döndüğünü belirterek müzeyle ilişkisinin de koparılmasını istediklerini ifade etti.



