"Bill Gates'e Çin'e ve Amerika'ya güvenmiyorum" (Haftanın fotoğrafları 24-30 Nisan 2020)

Geçtiğimiz hafta neler yaşandı? İşte haftaya damga vuran olaylar ve fotoğrafları...

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Anadolu Ajansı 02.05.2020 - 06:38

Almanya'nın başkenti Berlin'de koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla nedeniyle en sakin günlerini geçiren turistik Mauer Park'taki duvarlara koronavirüs ile ilgili grafitiler çizildi. Bir grafitide "Bill Gates'e Çin'e ve Amerika'ya güvenmiyorum." yazılması dikkati çekti. ( Abdulhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )







Suudi Arabistan'daki 168 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve ilgili bakanlıkların ortak çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Suudi Arabistan'daki 168 Türk vatandaşını taşıyan uçak Adana Havalimanı'na indi. ( İbrahim Erikan - Anadolu Ajansı )







Doğanın "şeytan tüyü" arazilere renk katıyor

Papatyagiller ailesinden olan ve halk arasında "şeytan tüyü" olarak da bilinen karahindiba, hayat bulduğu arazilere renk katıyor. Beyaz ve yuvarlak tüylü kısmıyla fotoğraflara konu olan karahindiba, Iğdır'da da süslediği arazileri ziyaret edenlere görsel güzellikler sunuyor. ( Hüseyin Yıldız - Anadolu Ajansı )







Dünyanın en kalabalık şehirlerinden olan, tarihi ve turistik mekanlarıyla milyonları ağırlayan İstanbul'da Sultanahmet Meydanı ve çevresinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan kararlara uyulmasıyla boş olduğu görüldü. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )







Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki 2 bin 500 rakımlı Söbüçimen Yaylası'nda yer yer 8 metreyi bulan karla kaplı yollar, ekipler tarafından yazın yaylalara göçen hayvancıların ulaşımına açılmaya çalışılıyor. ( AA - Anadolu Ajansı )







İstanbul'da 1 Mayıs öncesinde Taksim Meydanı ve çevresinde güvenlik önlemi alındı. Kamyonlarla getirilen bariyerler, Taksim Meydanı ve çevresine konuldu. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )







Tunceli'de çetin geçen kışın ardından doğanın canlanmasıyla Munzur Dağları arasındaki 1500 rakımlı Ovacık ilçesinde güzel manzaralar oluştu. Yaklaşık 5 ay beyaz örtüyle kaplanan bölgede ilkbaharın gelmesiyle açan sarı düğün çiçekleri seyrine doyumsuz manzaralar sundu. Doğanın yeşermesi ile büyükbaş hayvanlar da otlaklara çıkartılmaya başlandı. ( Sidar Can Eren - Anadolu Ajansı )







Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde baharın gelişiyle canlanan doğa görenleri büyülüyor. Kentin iç kesimdeki ilçelerinden Şebinkarahisar'da, havanın ısınmasıyla yeşeren doğada açan çiçekler görsel şölen sunuyor. Kentte kendini gösteren bahar manzaraları, doğal stüdyoyu andırıyor. ( Mahmut Ahmet Yeles - Anadolu Ajansı )







Hayvan varlığıyla bölgenin önemli hayvancılık merkezlerinden olan Bitlis'te besiciler, çetin kışın ardından sürülerini yeşeren meralara çıkarmanın sevincini yaşıyor. Bitlis ve ilçelerinde havaların ısınmasıyla yeşilin her tonuna bürünen ve zengin floraya sahip meralar, küçükbaş ve büyükbaş hayvan sürüleriyle canlandı. Çok sayıda bitki türünün bulunduğu ovada koyun ve kuzuların otlaması renkli görüntüler oluşturdu. ( Şener Toktaş - Anadolu Ajansı )







Adalar'da faytonların kaldırılması kararı sonrası atlar da veteriner kontrolünde yeni barınaklarında yaşamlarını sürdürüyor. Yeni at barınaklarında görevli İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğünce, 1187 atın satın alma işleminin gerçekleştiği ve bakımlarının düzenli olarak yapıldığı bildirildi. Adada atların serbestçe dolaşması için alanlar da oluşturuldu. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )







Mimar Sinan'ın sadeliği estetikle ihtişama dönüştürdüğü Süleymaniye Cami, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle tarihi bir sessizlik yaşıyor. Salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmasının geçici olarak kısıtlanmasının ardından Süleymaniye Camisi, eski yoğun günlerinden uzak bir görüntü çiziyor. Caminin müezzini Mehmet Koçyiğit, kısıtlamanın başlamasından bu yana ezan okuduktan sonra ibadetlerini yalnız yapıyor. ( Mehmet Eser - Anadolu Ajansı )







Türkiye'nin örtüaltı tarımında önemli yere sahip olan Antalya'da üreticiler, sahuru yaptıktan sonra sabahın ilk ışıklarıyla seralarına ulaşarak, iftar saatine kadar alın teriyle üretim gerçekleştiriyor. Türkiye'nin yaş sebze ve meyve ambarı olarak da bilinen Antalya'da, ramazan ayında da üretim hız kesmeden devam ediyor. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )







Muş Ovası’nda her ilkbaharda binlerce kişi tarafından ziyaret edilen lale tarlaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal Türkiye" çağrısı nedeniyle boş kaldı. Ovayı kırmızıya bürüyen tarlalar bu yıl kuş sesleri ile yankılandı. ( Ali İhsan Öztürk - Anadolu Ajansı )







Manisa'nın Yunusemre ilçesinde gün batımı ve palmiye ağaçlarının silüeti güzel görüntü oluşturdu. ( Haluk Satır - Anadolu Ajansı )







Ankara'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor. Bazı vatandaşların virüse karşı maske ile önlem aldığı gözlendi. ( Erçin Top - Anadolu Ajansı )







Kenya'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında, maske takmayanların cezalandırılacağının duyurulmasının ardından, başkent Nairobi'deki vatandaşlar, virüsten korunmak için maske takmaya başladı. ( Billy Mutai - Anadolu Ajansı )

Dünyanın en kalabalık şehirlerinden olan, tarihi ve turistik mekanlarıyla milyonları ağırlayan İstanbul'da Kız Kulesi ve çevresinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan kararlara uyulmasıyla sakin olduğu görüldü. ( Serhat Çağdaş - Anadolu Ajansı )







Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, doğal güzellikleri ve yaban hayatı varlığıyla öne çıkan Munzur ve Mercan Dağları, ilkbaharın gelişiyle göz alıcı bir güzelliğe büründü. Sarp kayalıklarıyla dikkati çeken Munzur ve Mercan Dağları'nda zirvelerde kar, alçak rakımlı yerlerde ve yaylalarda ise rengarenk çiçekler kartpostallık manzaralar oluşturdu. ( Sidar Can Eren - Anadolu Ajansı )







İzmir'in Seferihisar ilçesinde 2007'de kurduğu keçi çiftliğinde elde edilen sütle yoğurt, peynir ve kefir üretimi yapan Funda Özer Baltalı, çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor. ( Halil Fidan - Anadolu Ajansı )







Dünyanın en kalabalık şehirlerinden olan, tarihi ve turistik mekanlarıyla milyonları ağırlayan İstanbul'da Unkapanı Köprüsü ve Haliç Metro Köprüsü'nün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan kararlara uyulmasıyla boş olduğu görüldü. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )







Antalya'nın Demre ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, doğal güzellikleri ve tarihi kalıntılarıyla Akdeniz kıyılarına ayrı bir anlam katan Kekova'daki Kaleköy'ün sakinlerinin ihtiyaçlarını yeni tip koronovirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde tekneyle ulaştırıyor. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )







ABD'nin başkenti Washington’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen vatandaşların Coney Adası'nda günlük yaşamına devam ettiği görüldü. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )







İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 301 artarak toplamda 23 bin 822'ye yükseldi. Salgının en yoğun yaşandığı şehir ise başkent Madrid olarak görülüyor. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )







Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden ABD'ye tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı Ankara'dan havalandı. ( Ali Balıkçı - Anadolu Ajansı )





Papatyagiller ailesinden olan ve halk arasında "şeytan tüyü" olarak da bilinen karahindiba, hayat bulduğu arazilere renk katıyor. Beyaz ve yuvarlak tüylü kısmıyla fotoğraflara konu olan karahindiba, Iğdır'da da süslediği arazileri ziyaret edenlere görsel güzellikler sunuyor. ( Hüseyin Yıldız - Anadolu Ajansı )

Irak'ın başkenti Bağdat’ta, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan önlemler nedeniyle, Şiilerin 7. imamı olarak bilinen Musa el-Kazım'ın türbesinin bulunduğu Kazımiye Camisi ve çevresinin ramazan ayında boş olduğu görüldü. ( Murtadha Al-Sudani - Anadolu Ajansı )







İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucu evleri tamamen yıkılan Filistinli Hamude Ebu Amre (ortada) ailesi, ramazan ayının üçüncü gününde oruçlarını boş arazide kurdukları yer sofrasında açtı. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )







Hatay'ın İskenderun ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının getirilmesiyle sahil yolu boş kaldı. ( Erdal Türkoğlu - Anadolu Ajansı )







İsveç'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'i ve ailesi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatı üzerine gönderilen ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Emrullah Gülüşken ve çocuklarını taşıyan ambulans uçak, saat 13.30'da Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Uçağın iniş yapmasının ardından koruyucu kıyafetli sağlık görevlileri uçak içerisine girdi. Emrullah Gülüşken ve çocukları, yapılan kontrollerin ardından havalimanında bekletilen ambulanslarla Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi. ( Aytuğ Can Sencar - Anadolu Ajansı )







İstanbul Boğazı'na bu günlerde eşsiz bir güzellik katan, baharın habercisi erguvanlar açan çiçekleriyle boğazın iki yakasında adeta görsel şölen sunuyor. İstanbul'un doğasında kendiliğinden yetişen kentin kadim bir ağaç türü olan erguvanlar, tabiatın İstanbul'a hediyesi olarak görülüyor. Osmanlı döneminde adına bayramlar düzenlenen, şiirlere ve metinlere konu olan erguvanlar, açan çiçekleriyle, İstanbul Boğazı'nın iki yakasını mor ve pembeye boyadı. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )







Çin, Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyaya yayılan corona virüs sonrası normalleşmeye başladı. Toplu alanlar ve AVM'lerin açılmasının yanısıra yasakların da kalkmaya başladığı Şanghay'da cadde ve sokaklar yeniden kalabalıklaştı. ( Stringer - Anadolu Ajansı )







İspanya'da Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 288 artışla 23 bin 190'a çıktı. İspanya'da sol koalisyon hükümetin olağanüstü halde yaptığı bazı gevşetmeler kapsamında 43 gün aradan sonra 14 yaş altındaki çocuklar sokağa çıkmaya başladı. Ülkedeki yaklaşık 6 milyon çocuğu kapsayan karar gereği, 14 yaş altı çocukların yanlarında bir aile üyesi olması şartıyla 1 saatliğine ve sadece evin 1 kilometre çevresinde sokağa çıkmasına izin veriliyor. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )







Antalya'nın Demre ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, doğal güzellikleri ve tarihi kalıntılarıyla Akdeniz kıyılarına ayrı bir anlam katan Kekova'daki Kaleköy'ün sakinlerinin ihtiyaçlarını yeni tip koronovirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde tekneyle ulaştırıyor. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )

İsveç'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'i ve ailesi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatı üzerine gönderilen ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Emrullah Gülüşken ve çocuklarını taşıyan ambulans uçak, saat 13.30'da Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Uçağın iniş yapmasının ardından koruyucu kıyafetli sağlık görevlileri uçak içerisine girdi. Emrullah Gülüşken ve çocukları, yapılan kontrollerin ardından havalimanında bekletilen ambulanslarla Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi. ( Aytuğ Can Sencar - Anadolu Ajansı )







Aydın ve Muğla sınırları içerisinde yer alan Ege Bölgesinin en büyük doğal gölü olarak bilinen Bafa Gölü, antik kentler, birçok kuş türüne ev sahipliği yapması ve üzerinde bulunan adalarıyla dikkati çekiyor. Yılan balığı başta olmak üzere balıkçılığın da yapıldığı Bafa Bölü, manzarasıyla da görenleri etkiliyor. ( Ferdi Uzun - Anadolu Ajansı )







ABD'nin Teksas eyaletine bağlı San Antonio şehrinde koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarına ve Alamo Anıtı'nda yürütülen inşaat çalışmalarına karşı protesto düzenlendi. Protestocuların bir kısmı silahlarıyla gösteriye katıldı. ( Dave Creaney - Anadolu Ajansı )







İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 378 artarak toplamda 22 bin 902'ye yükseldi. Salgının en yoğun yaşandığı başkent Madrid'de, turistlerin yoğun ziyaret ettiği Plaza Mayor Meydanı'nda az sayıda kişi görülüyor. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )







Almanya’nın başkenti Berlin’de yeni tip korornavirüsün (Kovid-19) önlemlerini protesto etmek amacıyla yapılan gösteride yüzlerce kişi bir araya geldi. Protesto sırasına bazı eylemcilerin koronavirüsten korunmak amaçlı ilginç maskeler taktıkları görüldü. ( Abdulhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )







Pakistan'nın Rawalpindi kentinde etkili olan şiddetli yağışlar sele neden oldu. ( MUHAMMAD REZA - Anadolu Ajansı )







Gazze'de ramazan geleneğini sürdüren davulcular, gece sokaklarda davul çalıp mani söyleyerek, halkı sahura kaldırdı. ( Mustafa Hassona - Anadolu Ajansı )







Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması, tarihi meydanlarda çok sayıda güvercini aç kalma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı. Türkiye Güvercin Federasyonu (TGF) üyeleri İstanbul'da güvercin popülasyonuyla ünlü İstanbul Üniversitesi ve Beyazıt Camisi'nin arasındaki Beyazıt Meydanı'nda güvercinlere yem verdi, sağlık kontrollerini yaptı. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )







İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında getirilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 3. ve ramazan ayının 2. gününde, Kız Kulesi ve çevresinin boş kaldığı görüldü. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )







İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucu evleri tamamen yıkılan Filistinli Hamude Ebu Amre ailesi, ramazan ayının üçüncü gününde oruçlarını boş arazide kurdukları yer sofrasında açtı. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )

Van'da her yıl yerli yabancı binlerce turistin gezdiği Akdamar Adası, bu sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ziyaretçisiz kaldı. Yılın her döneminde ayrı güzelliğe bürünen ada, havaların ısınması ve badem ağaçlarının çiçek açmasıyla seyrine doyumsuz manzaralar sergiliyor. Gevaş ilçesinden 20 dakika süren tekne yolculuğuyla ulaşılan ada, Van Gölü'nün mavi suları, Artos Dağı'nın henüz erimemiş karları ve badem ağaçlarının rengarenk çiçekleriyle bütünleşerek güzel görüntüler oluşturuyor. Kovid-19 salgını nedeniyle başlatılan ziyaretçi kısıtlaması nedeniyle adeta sessizliğe bürünen Akdamar Adası, bu yıl en sakin dönemlerinden birini yaşıyor. Eşsiz güzelliği görüntülemek isteyen bazı fotoğrafçılar ise Valilikten aldıkları izinle adadaki tarihi ve doğal güzellikleri fotoğraf karelerine yansıtıyor. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )







Tunus'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ramazan ayında camiler ibadete kapatılırken, başkent Tunus'taki tarihi Zeytune Camisi'nin, ramazanın ilk gününde boş olduğu gözlendi. ( Yassine Gaidi - Anadolu Ajansı )







ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 50 bin barajını geçti. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin bir kısmı New York kentindeki Staten Adası'nda bulunan Mount Richmond mezarlığında defnedildi. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )







Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Malezya'dan Türkiye’ye dönmek isteyen Türk vatandaşları, Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel seferlerle yurda getiriliyor. Vatandaşlar, tahliye kapsamında Selangor kentindeki Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'na geldi. ( Syaiful Redzuan - Anadolu Ajansı )







Diyanet İşleri Başkanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlere ara vermesi nedeniyle Ramazan'ın ilk gününde İstanbul'daki camiler sessizliğe büründü. Yeni Cami'ye Ramazan ayının başlaması nedeniyle mahya asıldı. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )







Gazze Şeridi'ndeki Din İşleri ve Vakıflar Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yayılmasının önlenmesi kapsamında, camilerin ve mescitlerin ramazan ayında kapalı olacağını duyururken, Han Yunus kentindeki Büyük Cami müezzini ramazan ayının ilk cumasında Kur'an-ı Kerim okudu. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )







Aydın ve Muğla sınırları içerisinde yer alan Ege Bölgesinin en büyük doğal gölü olarak bilinen Bafa Gölü, antik kentler, birçok kuş türüne ev sahipliği yapması ve üzerinde bulunan adalarıyla dikkati çekiyor. Yılan balığı başta olmak üzere balıkçılığın da yapıldığı Bafa Bölü, manzarasıyla da görenleri etkiliyor. ( Ferdi Uzun - Anadolu Ajansı )

Bosna Hersek'te ramazan ayının ilk cuma namazı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında cemaatsiz kılındı. Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic (fotoğrafta), cuma namazını az sayıda kişinin katılımıyla başkent Saraybosna'daki Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde kıldı. ( Samır Jordamovıc - Anadolu Ajansı )







Vakıflar Genel Müdürlüğü, bu ramazanda vakıf camilerini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evde kalınmasına ve sağlığa vurgu yapan mahyalarla donattı. Edirne'deki Selimiye Camisi'ndeki mahyada "Sorumlu ol sağlıklı kal" mesajına yer verildi. ( Gökhan Balcı - Anadolu Ajansı )







Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Doğa Parkı'nın sevilen sakinlerinden anne lemur ve nadir görülen şekilde yavruladığı "ikiz"lerinin bakım ve beslenmelerine büyük özen gösteriliyor. Yavrularını sırtından ve kucağından günün büyük bölümünde indirmeyen lemur ile ailesinin doğa parkında beslenme ve bakımları ilgiyle yapılıyor. ( Sezgin Pancar - Anadolu Ajansı )







Edirne'de tarlalarda çiçek açan kanola bitkisi görsel şölen sunuyor. Ayçiçeğinden önce tarlaları sarıya boyayan kanola rengiyle göz kamaştırıyor ve kahverengi toprağı bir halı gibi örten sarısıyla güneşi çağrıştırıyor. Önceki yıllarda fotoğraf tutkunlarının sıklıkla çekim yaptığı yerlerden olan kanola tarlaları da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tenhalaştı. Geçmişte özellikle hafta sonları kalabalık olan tarlalarda bu sene fotoğraf çekenlerin sayısı oldukça azaldı. Fotoğraf çekmek için tarlaya gelenlerden bazılarının Kovid-19 salgını nedeniyle maske kullandıkları dikkati çekti. ( Salih Baran - Anadolu Ajansı )







Gazzeli gençler, Ramazan ayı eğlencelerinden biri olan ''kıvılcım saçar'' çevirerek güzel görüntüler oluşturdu. ( Mustafa Hassona - Anadolu Ajansı )







Kolombiya'nın başkenti Bogota'da görevli İtfaiye ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süreci boyunca bulaşıcı hastalıklara müdahale konusunda yetkinlik tabanlı eğitim uygulamasına katıldı. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )