Bill & Ted Face the Music'ten yeni kareler  

Keanu Reeves ve Alex Winter'ın yeniden başrollerde olduğu Bill ve Ted'in maceraları serisi üçüncü filmle geri dönüyor. Merakla beklenen filmden yeni kareler görücüye çıktı.
Orijinal filmin yaratıcıları Chris Matheson ve Ed Solomon, yönetmenliğini Dean Parisot'un yaptığı Bill & Ted Face the Music filmini de kaleme aldılar.
Scott Kroopf, yapımcılık görevinde Alex Lebovici ve Steve Ponce ile birlikte çalışacak. Yürütücü yapımcılar ise Steven Soderbergh, R. Scott Reid, John Ryan Jr., Scott Fischer ve John Santilli olacak.
Bill & Ted Face the Music 21 Ağustos 2020 tarihinde gösterime girecek. Böylelikle Keanu Reeves, Toy Story 4 seslendirmesi, Matrix 4 ve John Wick 4 filmleriyle birlikte bir devam filminde daha yer almış olacak.