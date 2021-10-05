Billie Eilish bir ilke daha imza atıyor: Glastonbury Festivali'nde sahneye çıkacak

TOURETTE SENDROMLU, SİNESTEZİLİ

Eilish, Tourette sendromu (İnsanların tik denilen, kontrol edemedikleri ani hareketler veya sesler çıkarmasına neden olan sinir sistemi ile ilgili bir problem) ve sinestezi (Tatları, kokuları ve sesleri, renk olarak algılama durumu) rahatsızlıklarına sahip olduğunu ve depresyon geçirdiğini açıkladı. Eilish, geçen yıl aralıksız tur takvimi yüzünden bir hafta boyunca her gün panik atak geçirdiğini açıklayarak "Her gece bir panik atak yaşadım. Her gece iki saat boyunca ağladım. Gerçekten, gerçekten çok kötüydü” dedi.