Billie Eilish bir ilke daha imza atıyor: Glastonbury Festivali'nde sahneye çıkacak

Henüz 17 yaşında 2020 Grammy ödüllerinde 6 dalda aday olarak tarihe geçen, en büyük dört ödülü birden kazanan ilk kadın ve en genç şarkıcı olan ve James Bond filminin müziğine imza atan en genç şarkıcı unvanı taşıyan Billie Eilish, bir ilke daha imza atıyor. 19 yaşındaki şarkıcı 2022 yılında düzenlenecek Glastonbury Festivali'nde sahneye çıkacak ve bunu başaran en genç solo müzisyen olacak.

05.10.2021 - 10:29

Billie Eilish bir ilke daha imza atıyor: Glastonbury Festivali'nde sahneye çıkacak - 1
Grammy Ödüllü müzisyen Billie Eilish’in gelecek yıl Haziran ayında yapılacak Glastonbury Festivali’nde ana şarkıcı olarak sahneye çıkacağı açıklandı.
Billie Eilish bir ilke daha imza atıyor: Glastonbury Festivali'nde sahneye çıkacak - 2
Organizatörler tarafından yapılan açıklamada 19 yaşındaki Eilish’in böylelikle 51 yııllık etkinlik tarihinde headline yani günün sonunda sahneye çıkacak en genç solo müzisyen olduğu açıklandı.

Billie Eilish bir ilke daha imza atıyor: Glastonbury Festivali'nde sahneye çıkacak - 3
No Time To Die isimli son James Bond filminin müziğini de yapan Eilish 2019 yılında festivaldeki Other Stage isimli sahnede performans sergilemişti.

Billie Eilish bir ilke daha imza atıyor: Glastonbury Festivali'nde sahneye çıkacak - 4
Dünyanın en önemli müzik etkinliklerinden biri olan Glastonbury Festivali iki yıldır corona virüs yüzünden erteleniyor. Gelecek yıl 22-26 Haziran tarihlerinde düzenlenecek etkinliğin 2020 yılında satılan biletlerinin sahipleri gelecek yılki festivale katılabilecek. Dolayısıyla etkinlikteki biletlerin satışa çıkmadan tükendi.


Billie Eilish bir ilke daha imza atıyor: Glastonbury Festivali'nde sahneye çıkacak - 5

EN ÇOK ARANAN İSİMLERDEN

Tam adı Billie Eilish Pirate Baird O'Connell olan şarkıcı, oyuncu ve senarist Maggie Baird ile aktör Patrick O'Connell’in kızı. 1,61 metre boyunda, İrlanda ve İskoç kökenli O'Connell, 2019 yılında, internet ansiklopedisi Wikipedia’da en çok arananlar listesine girdi. Şarkıcıyı merak edenler, adını 20 milyon 236 bin 646 kez Wikipedia’da görüntüledi.

Billie Eilish bir ilke daha imza atıyor: Glastonbury Festivali'nde sahneye çıkacak - 6

TOURETTE SENDROMLU, SİNESTEZİLİ

Eilish, Tourette sendromu (İnsanların tik denilen, kontrol edemedikleri ani hareketler veya sesler çıkarmasına neden olan sinir sistemi ile ilgili bir problem) ve sinestezi (Tatları, kokuları ve sesleri, renk olarak algılama durumu) rahatsızlıklarına sahip olduğunu ve depresyon geçirdiğini açıkladı. Eilish, geçen yıl aralıksız tur takvimi yüzünden bir hafta boyunca her gün panik atak geçirdiğini açıklayarak "Her gece bir panik atak yaşadım. Her gece iki saat boyunca ağladım. Gerçekten, gerçekten çok kötüydü” dedi.

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