Billie Eilish No Time to Die'daki sürpriz yumurtayı açıkladı

Eilish "Kulağa Bond şarkısı gibi gelmeyen bir Bond şarkısı yapılamaz diye düşündük. Dikkatli dinlerseniz ikinci dizede klasik Bond filmlerindeki açılış notalarını duyabilirsiniz. Çok ince ve sıklıkla tekrarlanan bir gönderme. Yine de bunu yapmaya karar verdik" diye konuştu.