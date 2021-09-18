Billie Eilish No Time to Die'daki sürpriz yumurtayı açıkladı
Billie Eilish yakında vizyona girecek Ölmek İçin Zaman Yok (No Time to Die) filminin müziğinde kolay fark edilmeyen bir James Bond sürpriz yumurtası* olduğunu açıkladı.
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18.09.2021 - 11:06
Kısa süre önce Time dergisinin en etkili 100 kişi listesine giren Billie Eilish, uzun süredir ertelenen, gişe canavarı aksiyon filmi için kaydettiği No Time to Die hakkında konuştu. Eilish, yapımcı kardeşi Finneas O'Connell'ın da imzası olan şarkıda eski Bond filmlerinin müziklerine ince bir gönderme yapıldığını söyledi.
Independent Türkçe'nin haberine göre 19 yaşındaki sanatçı şarkının eski Bond film müzikleriyle benzerliği sorulduğunda "Baskı olduğunu gerçekten düşünmüyorum. Sanırım eski Bond filmlerinin müziklerine benzemesini istedik" dedi.
Eilish "Kulağa Bond şarkısı gibi gelmeyen bir Bond şarkısı yapılamaz diye düşündük. Dikkatli dinlerseniz ikinci dizede klasik Bond filmlerindeki açılış notalarını duyabilirsiniz. Çok ince ve sıklıkla tekrarlanan bir gönderme. Yine de bunu yapmaya karar verdik" diye konuştu.
Podcast'e katılan Eilish'in kardeşi ise "Şarkı Londra'da kaydedildi ve sonra Bond notaları olmayan bir versiyonunu yaptık. Daha sonra geri koymaya ve harika olduğuna karar verdik" dedi.
Ölmek İçin Zaman Yok, 1 Ekim'de vizyona girecek. Filmde James Bond olarak son performansını gerçekleştirecek Daniel Craig'in yanı sıra Rami Malek, Lea Seydoux ve Lashana Lynch rol alıyor.
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