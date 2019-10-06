Billy Bob Thornton: Eskiden televizyona çalışmak cool değildi
Goliath dizisinde başrolde yer alan Oscar’lı sanatçı Billy Bob Thornton, “Ben gençken, bir sinema oyuncusu için televizyona çalışmak cool değildi. Sonunda oyuncuların gözündeki televizyon laneti ve ‘daha az kaliteli’ fikri yok oldu” dedi.
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Kariyerine şarkıcı ve söz yazarı olarak başlayan, yazar, yönetmen ve oyuncu olarak devam eden, 1996 yılında bağımsız drama Sling Blade ile hem ‘en iyi senaryo’ dalında Oscar ödülünü kazanan hem de ilk ‘en iyi oyuncu’ adaylığını elde eden Billy Bob Thornton, şimdilerde Amazon’un sevilen dizisi Goliath’ın üçüncü sezonu ile televizyonda boy gösteriyor.
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Hürriyet’ten Barbaros Tapan’a konuşan 64 yaşındaki Thornton, “Ben gençken, bir sinema oyuncusu için televizyona çalışmak cool değildi. Sektöre girmeye çalışan bir gençsen her şeye evet diyorsun tabii, o ayrı ama sektörde iş yapan bir sinema oyuncusuysan televizyondan gelen her teklife hayır derdin. Sonunda oyuncuların gözündeki televizyon laneti ve ‘daha az kaliteli’ fikri yok oldu” dedi.
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“Bağımsız filmler azalmaya başladı, hatta neredeyse yok oldu” diyen Thornton, “Bunun sebebi, büyük stüdyoların, Marvel tarzı filmlere, gişe yapacak aksiyon-bilimkurgu ve farklı türden filmlere yönelmesinden başka bir şey değil. Stüdyolar, insan hikayelerini, insan psikolojisini anlatan filmler yapmak istemiyor, yapmak isteyene de bütçe vermiyor” şeklinde konuştu.
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80’ler, 90’lar hatta 2000’li yıllarda bağımsız sinemanın gelişmiş olduğunu söyleyen ünlü sanatçı, “Şimdi stüdyolar değişti, farklı filmlere yöneldi ama televizyon da değişti. Amazon, HBO ve diğer platformlar kaliteli işler yapmaya başladı. Bazı diziler var ki oyuncu 8 saatlik bağımsız film çekmiş gibi hissediyor. Yaratıcılık açısından 90’ların sinemasından farkı yok. Oyunculara da iyi para ödeniyor” dedi.
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Rollerine önceden hazırlık yapmadığını anlatan Thornton, “Yıllar geçtikçe daha az hazırlanıyorum. Bazı roller ciddi araştırma ve hazırlık gerektirir. Ama bazı roller var ki oyuncu hazırlık yapsa da yapmasa da aynı performansı sergiler. Daha önce verdiğim bir örneği vereceğim; diyelim ki oyuncu evsiz bir adamı canlandıracak. Özel şoförü ve korumasıyla evsizlerin yaşadığı bölgeye gidiyor ve sokakta yatan insanlara bakıyor iki gün boyunca. Bence o oyuncu oraya gitmeseydi de aynı performansı sergilerdi. Neden diyeceksin... Evsiz bir insanı gerçekten anlamak mı istiyorsun? Bunun tek yolu onların şartlarında iki gün sokakta uyumak. Başka alternatifin yok” dedi.
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Thornton ayrıca, “Çoğu zaman karakteri öfkeli göstermek için bağırıp çağırıp sağa sola saldırırlar. Aslında öfkeyi göstermek için o kadar şiddete gerek yoktur. Çünkü kötü adamlar genelde öfkelerini sakinlik içine yaşarlar. O yüzden sadece ve sadece gerçek ol yeter. Abartıya gerek yok” ifadesini kullandı.