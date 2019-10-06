Billy Bob Thornton: Eskiden televizyona çalışmak cool değildi

Rollerine önceden hazırlık yapmadığını anlatan Thornton, “Yıllar geçtikçe daha az hazırlanıyorum. Bazı roller ciddi araştırma ve hazırlık gerektirir. Ama bazı roller var ki oyuncu hazırlık yapsa da yapmasa da aynı performansı sergiler. Daha önce verdiğim bir örneği vereceğim; diyelim ki oyuncu evsiz bir adamı canlandıracak. Özel şoförü ve korumasıyla evsizlerin yaşadığı bölgeye gidiyor ve sokakta yatan insanlara bakıyor iki gün boyunca. Bence o oyuncu oraya gitmeseydi de aynı performansı sergilerdi. Neden diyeceksin... Evsiz bir insanı gerçekten anlamak mı istiyorsun? Bunun tek yolu onların şartlarında iki gün sokakta uyumak. Başka alternatifin yok” dedi.