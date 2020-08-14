Bin 200 yıllık Tibet Kilisesi'nin saklı tarihi gün yüzüne çıkartılıyor

Artvin Valiliği, Şavşat Kaymakamlığı ve Şavşat Belediyesi’nin de projeye çok büyük katkıları olduğunu belirten Aytekin, “ Görülecek ki 4 yıl sonra bu manastır çevresi ile birlikte yeniden ortaya çıkacak kültür tabakalarıyla önemli bir destinasyon merkezi olacak” diye konuştu.

Aytekin, bölgenin Osmanlı Devleti egemenliğine geçmesi sonrası yapının camiye dönüştürüldüğü ve 1885 yılına kadar da cami olarak kullanıldığının yüzey araştırmalarıyla tespit edildiğinin altını çizdi.