Bin 200 yıllık Tibet Kilisesi'nin saklı tarihi gün yüzüne çıkartılıyor

14.08.2020 - 12:17
Projede çok farklı üniversitelerden, arkeolog, sanat tarihçi, mimar, konservatör gibi 15 bilim adamının projede görev aldığını kaydeden Aytekin, “Proje yaklaşık 4 yıl olarak planlandı. Cevizli Köyü’ndeki bu manastır oldukça harap olmasına rağmen halen görkemini korumakta ve bölgeye çok sayıda yerli ve yabancı turist çekmektedir. Bu tarz yapıların 9. Yüzyılla 12. Yüzyıllar arasında yapıldığını biliyoruz. Tibet Manastırı da günümüze sadece kilisesi ile ulaşmış olsa da çevresi ile birlikte manastır olarak hizmet verdiğini ön araştırmalarla tespit edilmiştir” dedi.
Kilisenin kubbesinin 1950’lili yıllarda çöktüğünü kaydeden Aytekin, yapının 1988 yılında taşınmaz kültür varlığı olarak kayıt altına alındığını dile getirdi.
Artvin Valiliği, Şavşat Kaymakamlığı ve Şavşat Belediyesi’nin de projeye çok büyük katkıları olduğunu belirten Aytekin, “ Görülecek ki 4 yıl sonra bu manastır çevresi ile birlikte yeniden ortaya çıkacak kültür tabakalarıyla önemli bir destinasyon merkezi olacak” diye konuştu.
Aytekin, bölgenin Osmanlı Devleti egemenliğine geçmesi sonrası yapının camiye dönüştürüldüğü ve 1885 yılına kadar da cami olarak kullanıldığının yüzey araştırmalarıyla tespit edildiğinin altını çizdi.