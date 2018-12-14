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Bin gün boyunca origami yapan sanatçının gelişimi

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Cristian Marianciuc tam bin gün boyunca her gün bir tane turna origamisi yaptı. Marianciuc'in çalışması sonucu ortaya bu eserler çıktı.

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    Cristian Marianciuc isimli origami sanatçısı birçok insanın sonunu getiremeyeceği bir yolu tamamladı.
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    Mariancuic tam bin gün boyunca her gün turna origamisi yaptı. 

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    Yaklaşık üç yıl süren bu dönemde origami sanatçısı birbirinden güzel eserler ortaya çıkardı.
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    Bin gün boyunca origami yapmanın zorluğunu Cristian Mariancuic, "Oldukça fazla cesaret, kararlılık ve disiplinin yanı sıra sabır ve açık görüşlü olmayı gerektiriyor" sözleriyle açıklıyor. 

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    Origami Japon kültürünün inceliğinin simgelerinden biri.
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    Bin parçadan oluşan origami yapmanın Japon kültüründe ayrı bir adı bulunuyor.
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    Senbazuru olarak adlandırılan bu geleneği gerçekleştirmek büyük bir öneme sahip.
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    Japonlar yardım kampanyaları gibi etkinliklerde senbazuru yapmayı tercih ediyor.
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    Senbazuru'yu genelde bir kişi değil grupça yapıyorlar.
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