Bin yıllık antik Maya sarayı keşfedildi

Sarayla ilgili konuşan arkeolog Alfredo Barrera, "Bu çalışma sadece bir başlangıç, sitedeki muazzam yapıları daha yeni ortaya çıkarmaya başladık" ifadelerini kullandı. Sarayın yanında Kuluba'nın orta meydanında ‘C Grubu’ olarak adlandırılan 4 yapı üzerinde çalışan Meksikalı uzmanlar, söz konusu yapıların adak taşı, iki konut kalıntılar ve fırın olduğu düşünülen yuvarlak bir yapıdan oluştuğunu söylüyor.



