"Özellikle iç kısımda güney tarafında bulunan ve doğu-batı doğrultusunda uzanan bizim şapel diye nitelendirdiğimiz küçük bir kaya kilisesi yer almaktadır" diyen Butasım, "Bu bölge, yani kaya oyma yerleşkesi daha çok küçük bir topluluğa hitap etmektedir. Zaten şapel boyutlarından da bu anlaşılıyor. Üst kısımda gördüğümüz odalar içinde zahire ve su depoları mevcuttur. İçerdeki süslemeler, yapısal olarak kaya oyma yapısının Doğu Anadolu’daki benzerleriyle karşılaştırarak ilk dönem Hristiyanlığa ait olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.