Haberler - İHA 10.10.2021 - 10:16
TURİZME KAZANDIRILACAK
Sanat Tarihçisi Doç. Dr. Nebi Butasım koordinesinde yapılan araştırmalarda merkeze bağlı Kardeşler köyündeki kayalık alanda içinde şapel (kilise), su ve zahire (tahıl) depoları bulunan 7 odalı kilise keşfedildi. Keşfedilen kilisenin Erken Hristiyanlık dönemine ait olduğu düşünülürken, yapılan çalışmaların ardından turizme kazandırılması hedefleniyor.
“RESTORE EDİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAĞIZ”Amaçlarının kiliseyi turizme kazandırmak olduğunu aktaran Butasım, “Burayla ilgili ilk yüzey araştırma çalışmalarımızı yaptık. Bundan sonraki çalışmalarımız buranın sit alanı olarak önerilmesi Erzurum Bölge Koruma Kuruluna ve bunun da önerisini yaptık. Buranın turizme kazandırılması, restore edilmesi için de çalışmalara başlayacağız” dedi.