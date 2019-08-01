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Binlerce yıl önce yaşamış insanların yeniden canlandırılan yüzleri

Kendini, geçmişte yaşayan insanların yüzlerini yeniden canlandırmaya adamış profesyonellerin yetenekleri gerçekten etkileyici. Bilgisayar destekli uygulamalara başvurmayan, bunun yerine ellerini kullanan bir profesyonel olan İsveçli arkeolog ve heykeltıraş olan Oscar Nilsson, insan yüzlerinin rekonstrüksiyonunda uzmanlaşmış biri. Her rekonstrüksiyona 200 saat harcayarak, arkeolojik kazılarda çıkartılan orijinal iskeletlerin yüzlerini yeniden canlandırıyor. İşte, günümüzden yüzlerce, hatta binlerce yıl önce yaşamış insanların yeniden canlandırılmış yüzleri...

  • 1

    Huarmey Kraliçesi

    Huarmey Kraliçesi
    Peru'da 1200 yıl önce yaşamış soylu kadın
  • 2

    5500 yıl önce Taş Devri'nde yaşamış bir kadın
  • 3

    Estrid Sigfastsdotter

    Estrid Sigfastsdotter
    Zengin ve güçlü bir 11. yüzyıl İsveçli kadını
  • 4

    Neandertal kadın

    Neandertal kadın
    Günümüzden yaklaşık 200 bin ila 28 bin yıl önce yaşamış insan türü
  • 5

    Neolitik Dönem (Cilalı Taş Devri) insanı

    Neolitik Dönem (Cilalı Taş Devri) insanı
    Yaklaşık 5500 yıl önce yaşamış 25 ila 40 yaşlarında insan
  • 6

    Adelasius Elbachus

    Adelasius Elbachus

    8. yüzyılda yaşamış İsviçreli erkek

  • 7

    Viking

    Viking
    11. yüzyılda yaşamış İsveçli
  • 8

    Demir Çağı'ndan bir İngiliz

    Demir Çağı'ndan bir İngiliz
    Yaklaşık 2400 yıl çnce yaşamış 24-31 yaşlarında bir erkek
  • 9

    Birger Jarl

    Birger Jarl
    1248-1266 yılları arasında yaşayan İsveç hükümdarı
  • 10

    9 bin yıl önce yaşamış 18 yaşında bir kız
  • 11

    Bronz Çağı insanı

    Bronz Çağı insanı
    Günümüzden yaklaşık 3700 yıl önce yaşamış
  • 12

    Romen-İngiliz kadın

    Romen-İngiliz kadın
    25-35 yaşlarında bir düşkün
  • 13

    İsveçli Orta Çağ insanı

    İsveçli Orta Çağ insanı
    1470-1540 yılları arasında yaşadığı tahmin edilen bir erkek
  • 14

    Sakson Çağı'nda bir İngiliz

    Sakson Çağı'nda bir İngiliz
    5. yüzyıl insanı
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