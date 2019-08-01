Binlerce yıl önce yaşamış insanların yeniden canlandırılan yüzleri
Kendini, geçmişte yaşayan insanların yüzlerini yeniden canlandırmaya adamış profesyonellerin yetenekleri gerçekten etkileyici. Bilgisayar destekli uygulamalara başvurmayan, bunun yerine ellerini kullanan bir profesyonel olan İsveçli arkeolog ve heykeltıraş olan Oscar Nilsson, insan yüzlerinin rekonstrüksiyonunda uzmanlaşmış biri. Her rekonstrüksiyona 200 saat harcayarak, arkeolojik kazılarda çıkartılan orijinal iskeletlerin yüzlerini yeniden canlandırıyor. İşte, günümüzden yüzlerce, hatta binlerce yıl önce yaşamış insanların yeniden canlandırılmış yüzleri...
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1
Huarmey KraliçesiPeru'da 1200 yıl önce yaşamış soylu kadın
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25500 yıl önce Taş Devri'nde yaşamış bir kadın
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3
Estrid SigfastsdotterZengin ve güçlü bir 11. yüzyıl İsveçli kadını
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4
Neandertal kadınGünümüzden yaklaşık 200 bin ila 28 bin yıl önce yaşamış insan türü
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5
Neolitik Dönem (Cilalı Taş Devri) insanıYaklaşık 5500 yıl önce yaşamış 25 ila 40 yaşlarında insan
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6
Adelasius Elbachus
8. yüzyılda yaşamış İsviçreli erkek
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7
Viking11. yüzyılda yaşamış İsveçli
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8
Demir Çağı'ndan bir İngilizYaklaşık 2400 yıl çnce yaşamış 24-31 yaşlarında bir erkek
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9
Birger Jarl1248-1266 yılları arasında yaşayan İsveç hükümdarı
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109 bin yıl önce yaşamış 18 yaşında bir kız
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11
Bronz Çağı insanıGünümüzden yaklaşık 3700 yıl önce yaşamış
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12
Romen-İngiliz kadın25-35 yaşlarında bir düşkün
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13
İsveçli Orta Çağ insanı1470-1540 yılları arasında yaşadığı tahmin edilen bir erkek
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14
Sakson Çağı'nda bir İngiliz5. yüzyıl insanı