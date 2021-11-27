Bir Barda Bir Gece'ye DasDas'ta prömiyer

Lulu Raczka’nın imzasını taşıyan ‘Bir Barda Bir Gece’, kadınların her akşam başlayan elektrik kesintileri sırasında kayboldukları bir dünyada arkadaşını bulmak için bara giden üniformalı kız ile barın tek çalışanı bir kadının arasındaki gerilim ve soru işaretlerinin hiç bitmediği bir geceyi merkezine alıyor. İzleyenlerin günümüze çok da uzak olmayan distopik bir dünyaya tanıklık edeceği oyunu Nagihan Gürkan yönetiyor.





