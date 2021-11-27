Bir Barda Bir Gece'ye DasDas'ta prömiyer

Haberler 27.11.2021 - 14:04
Uzun bir aranın ardından yeni prodüksiyonlarını tiyatroseverlerle buluşturan DasDas oyunlarına bir yenisini daha ekledi. Nurgül Yeşilçay ve Afra Saraçoğlu’nun iki kişilik oyunu ‘Bir Barda Bir Gece’ilk kez DasDas Sahne’de tiyatroseverlerle buluştu.
Lulu Raczka’nın imzasını taşıyan ‘Bir Barda Bir Gece’, kadınların her akşam başlayan elektrik kesintileri sırasında kayboldukları bir dünyada arkadaşını bulmak için bara giden üniformalı kız ile barın tek çalışanı bir kadının arasındaki gerilim ve soru işaretlerinin hiç bitmediği bir geceyi merkezine alıyor. İzleyenlerin günümüze çok da uzak olmayan distopik bir dünyaya tanıklık edeceği oyunu Nagihan Gürkan yönetiyor.
‘Bir Barda Bir Gece’ 27 Kasım, 3-21-22 Aralık akşamları 20.30’da 28 Kasım ile 12 Aralık günleri ise 17.00’de DasDas Sahne’de seyircisiyle buluşmaya devam edecek. Yeşilçay’ın uzun bir aranın ardından sahnelere döndüğü, Saraçoğlu’nun ise ilk kez tiyatro sahnesine çıktığı oyunun prömiyerine birçok ünlü isim katıldı.
Mert Yazıcıoğlu & Afra Saraçoğlu
Atakan Koru & Azra Akın
Zeynep Tuğçe Bayat & Cansel Elçin
Deniz Can Aktaş
Ece Yüksel
Nurgül Yeşilçay & Nagihan Gürkan & Afra Saraçoğlu
Naz Çağla Irmak
Can Aydın & Didem Balçın
Gizem Erman Soysaldı
Özge Özacar
Furkan Andıç
Burak Dakak
Cem Karcı