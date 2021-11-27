Bir Barda Bir Gece'ye DasDas'ta prömiyer

Oyuncu Nurgül Yeşilçay’ın yıllar sonra, genç oyuncu Afra Saraçoğlu’nun ise ilk kez tiyatro sahnesine çıktığı DasDas’ın yeni prodüksiyonu Bir Barda Bir Gece’nın prömiyeri gerçekleşti. Distopik bir dünyayı gözler önüne seren oyunun ilk temsilinde Yeşilçay ve Saraçoğlu’nu ünlü isimler yalnız bırakmadı.

Haberler 27.11.2021 - 14:04

Bir Barda Bir Gece'ye DasDas'ta prömiyer - 1

Uzun bir aranın ardından yeni prodüksiyonlarını tiyatroseverlerle buluşturan DasDas oyunlarına bir yenisini daha ekledi. Nurgül Yeşilçay ve Afra Saraçoğlu’nun iki kişilik oyunu ‘Bir Barda Bir Gece’ilk kez DasDas Sahne’de tiyatroseverlerle buluştu.


Bir Barda Bir Gece'ye DasDas'ta prömiyer - 2

Lulu Raczka’nın imzasını taşıyan ‘Bir Barda Bir Gece’, kadınların her akşam başlayan elektrik kesintileri sırasında kayboldukları bir dünyada arkadaşını bulmak için bara giden üniformalı kız ile barın tek çalışanı bir kadının arasındaki gerilim ve soru işaretlerinin hiç bitmediği bir geceyi merkezine alıyor. İzleyenlerin günümüze çok da uzak olmayan distopik bir dünyaya tanıklık edeceği oyunu Nagihan Gürkan yönetiyor.


Bir Barda Bir Gece'ye DasDas'ta prömiyer - 3

‘Bir Barda Bir Gece’ 27 Kasım, 3-21-22 Aralık akşamları 20.30’da 28 Kasım ile 12 Aralık günleri ise 17.00’de DasDas Sahne’de seyircisiyle buluşmaya devam edecek. Yeşilçay’ın uzun bir aranın ardından sahnelere döndüğü, Saraçoğlu’nun ise ilk kez tiyatro sahnesine çıktığı oyunun prömiyerine birçok ünlü isim katıldı.

Bir Barda Bir Gece'ye DasDas'ta prömiyer - 4

Mert Yazıcıoğlu & Afra Saraçoğlu

Bir Barda Bir Gece'ye DasDas'ta prömiyer - 5

Atakan Koru & Azra Akın

Bir Barda Bir Gece'ye DasDas'ta prömiyer - 6

Zeynep Tuğçe Bayat & Cansel Elçin

Bir Barda Bir Gece'ye DasDas'ta prömiyer - 7

Deniz Can Aktaş

Bir Barda Bir Gece'ye DasDas'ta prömiyer - 8

Ece Yüksel

Bir Barda Bir Gece'ye DasDas'ta prömiyer - 9

Nurgül Yeşilçay & Nagihan Gürkan & Afra Saraçoğlu

Bir Barda Bir Gece'ye DasDas'ta prömiyer - 10

Naz Çağla Irmak

Bir Barda Bir Gece'ye DasDas'ta prömiyer - 11

Can Aydın & Didem Balçın

Bir Barda Bir Gece'ye DasDas'ta prömiyer - 12

Gizem Erman Soysaldı

Bir Barda Bir Gece'ye DasDas'ta prömiyer - 13

Özge Özacar

Bir Barda Bir Gece'ye DasDas'ta prömiyer - 14

Furkan Andıç

Bir Barda Bir Gece'ye DasDas'ta prömiyer - 15

Burak Dakak

Bir Barda Bir Gece'ye DasDas'ta prömiyer - 16

Cem Karcı

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