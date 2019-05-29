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Bir zamanlar Amerika fotoğrafları

1905 yılında doğan ve 2000 yılında hayatını kaybeden fotoğrafçı Todd Webb, çoğunlukla New York fotoğrafları çekti. Webb’in çektiği fotoğraflarla 1946 yılında New York Müzesi’nde ‘I See A City’ (Bir Şehir Görüyorum) adıyla bir sergi açıldı. İşte o sergide yer alan ve bir zamanların Amerika’sını gözler önüne seren fotoğraflardan bazıları...

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