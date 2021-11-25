Bir Zamanlar Antalya Müzesi kent tarihine yolculuğa çıkartıyor

Haberler 25.11.2021 - 13:53
Kepez ilçesindeki eski Dokuma Fabrikası Yerleşkesi'ndeki yönetim binasında Kepez Belediyesince açılan "Bir Zamanlar Antalya Müzesi" kent tarihine ilişkin seyyahların verdiği bilgiyle ziyaretçilerini karşılıyor.
Müzedeki 20 salonda kentin sosyal yaşamı, turizmi, tarımı, yemek kültürü, gelenek ve görenekleri, Yörük kültürü, yemek kültürüne ait 2 binden fazla orijinal eser yer alıyor.
Esnaf sokağının da oluşturulduğu müzede, Antalyalıların bağışta bulunduğu binlerce eski fotoğraf da ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.
Müzedeki, bir dönem Antalya'da yaşayan sanatçı Zeki Müren'e ait gözlük ile konakladığı bir otelin çekmecesinde unuttuğu el yazısı notları da dikkati çekiyor.
Ayrıca müzede, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Antalya ziyaretinde kullandığı sandalye ve masanın sergilendiği özel bir bölüm de bulunuyor.
Altın Portakal Film Festivali'nin 1990'lı yıllarda gerçekleştirilen geleneksel kortej geçişinde Yeşilçam'ın ünlü isimlerini taşıyan üstü açık otomobil de müze yetkilileri tarafından satın alındı.
Festival için özel hazırlanan salona yerleştirilen otomobil, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Müzede, Kaleiçi'ndeki tarihi evlerin kapıları tek tek çalınarak sahiplerinden satın alınan ya da müzeye bağış yapılan günlük eşyalar da sergileniyor.
Antalya Yat Limanı açığında 1942'de batırılan Saint Didier atığına ait mühimmatla bombalandığı sırada patlayan camının da yer aldığı müzede, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente geldiği gün basılan gazeteler, milli mücadelede kullanılan silahlar, ünlü sanatçı ve yazarlara ait bilinmeyen fotoğraflar ve mektuplar bulunuyor.
Kök boyasıyla yapılan ünlü Döşemealtı halısının aynı aile üyelerince 3 nesildir dokunduğu tezgahın da ziyaretçilere gösterildiği müzede, Antalyalı ünlü sanatçı ve sporcuların fotoğrafları ile Antalyaspor'un kuruluşundan bu yana giydiği formalar da sergileniyor.
İşte diğer kareler...