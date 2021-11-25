Bir Zamanlar Antalya Müzesi kent tarihine yolculuğa çıkartıyor

Kök boyasıyla yapılan ünlü Döşemealtı halısının aynı aile üyelerince 3 nesildir dokunduğu tezgahın da ziyaretçilere gösterildiği müzede, Antalyalı ünlü sanatçı ve sporcuların fotoğrafları ile Antalyaspor'un kuruluşundan bu yana giydiği formalar da sergileniyor.



