Bir Zamanlar Antalya Müzesi kent tarihine yolculuğa çıkartıyor

Antalya'da 6 yıllık bir çalışmanın ardından açılan Bir Zamanlar Antalya Müzesi, 8 dilde 2 binden fazla eserle kent tarihini anlatıyor.

Haberler 25.11.2021 - 13:53

Bir Zamanlar Antalya Müzesi kent tarihine yolculuğa çıkartıyor - 1

Kepez ilçesindeki eski Dokuma Fabrikası Yerleşkesi'ndeki yönetim binasında Kepez Belediyesince açılan "Bir Zamanlar Antalya Müzesi" kent tarihine ilişkin seyyahların verdiği bilgiyle ziyaretçilerini karşılıyor.

Bir Zamanlar Antalya Müzesi kent tarihine yolculuğa çıkartıyor - 2

Müzedeki 20 salonda kentin sosyal yaşamı, turizmi, tarımı, yemek kültürü, gelenek ve görenekleri, Yörük kültürü, yemek kültürüne ait 2 binden fazla orijinal eser yer alıyor.

Bir Zamanlar Antalya Müzesi kent tarihine yolculuğa çıkartıyor - 3

Esnaf sokağının da oluşturulduğu müzede, Antalyalıların bağışta bulunduğu binlerce eski fotoğraf da ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Bir Zamanlar Antalya Müzesi kent tarihine yolculuğa çıkartıyor - 4

Müzedeki, bir dönem Antalya'da yaşayan sanatçı Zeki Müren'e ait gözlük ile konakladığı bir otelin çekmecesinde unuttuğu el yazısı notları da dikkati çekiyor.

Bir Zamanlar Antalya Müzesi kent tarihine yolculuğa çıkartıyor - 5

Ayrıca müzede, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Antalya ziyaretinde kullandığı sandalye ve masanın sergilendiği özel bir bölüm de bulunuyor.


Bir Zamanlar Antalya Müzesi kent tarihine yolculuğa çıkartıyor - 6

Altın Portakal Film Festivali'nin 1990'lı yıllarda gerçekleştirilen geleneksel kortej geçişinde Yeşilçam'ın ünlü isimlerini taşıyan üstü açık otomobil de müze yetkilileri tarafından satın alındı.

Bir Zamanlar Antalya Müzesi kent tarihine yolculuğa çıkartıyor - 7

Festival için özel hazırlanan salona yerleştirilen otomobil, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Müzede, Kaleiçi'ndeki tarihi evlerin kapıları tek tek çalınarak sahiplerinden satın alınan ya da müzeye bağış yapılan günlük eşyalar da sergileniyor.

Bir Zamanlar Antalya Müzesi kent tarihine yolculuğa çıkartıyor - 8

Antalya Yat Limanı açığında 1942'de batırılan Saint Didier atığına ait mühimmatla bombalandığı sırada patlayan camının da yer aldığı müzede, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente geldiği gün basılan gazeteler, milli mücadelede kullanılan silahlar, ünlü sanatçı ve yazarlara ait bilinmeyen fotoğraflar ve mektuplar bulunuyor.

Bir Zamanlar Antalya Müzesi kent tarihine yolculuğa çıkartıyor - 9

Kök boyasıyla yapılan ünlü Döşemealtı halısının aynı aile üyelerince 3 nesildir dokunduğu tezgahın da ziyaretçilere gösterildiği müzede, Antalyalı ünlü sanatçı ve sporcuların fotoğrafları ile Antalyaspor'un kuruluşundan bu yana giydiği formalar da sergileniyor.

Bir Zamanlar Antalya Müzesi kent tarihine yolculuğa çıkartıyor - 10

İşte diğer kareler...

Bir Zamanlar Antalya Müzesi kent tarihine yolculuğa çıkartıyor - 11
Bir Zamanlar Antalya Müzesi kent tarihine yolculuğa çıkartıyor - 12
Bir Zamanlar Antalya Müzesi kent tarihine yolculuğa çıkartıyor - 13
Bir Zamanlar Antalya Müzesi kent tarihine yolculuğa çıkartıyor - 14
Bir Zamanlar Antalya Müzesi kent tarihine yolculuğa çıkartıyor - 15
Bir Zamanlar Antalya Müzesi kent tarihine yolculuğa çıkartıyor - 16
Bir Zamanlar Antalya Müzesi kent tarihine yolculuğa çıkartıyor - 17



Bir Zamanlar Antalya Müzesi kent tarihine yolculuğa çıkartıyor - 18
Bir Zamanlar Antalya Müzesi kent tarihine yolculuğa çıkartıyor - 19

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