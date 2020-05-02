Bir Zamanlar... Hollywood'da hala zirvede (Mayıs ayının en popüler filmleri)
Başrollerinde Leonardo DiCaprio, Brad Pitt ve Margot Robbie'nin rol aldığı Quentin Tarantino’nun 23 Ağustos 2019 vizyonlu Bir Zamanlar... Hollywood'da (2019)
(Once Upon a Time... in Hollywood) filmi; IMDb'nin mayıs verilerinde de zirvede (İlk 5) yer aldı. İşte yabancı film izlemek isteyip karar veremeyenler için; mayıs ayının en popüler 50 filmi...
50. Yıldızlararası (2014)
8,6
49. Gretel & Hansel (2020)
5,3
47. Ritim Bölümü (2020)
5,2
46. Stuber - Çilgin Sürücü (2019)
6,1
45. Kod Adı: Angel (2019)
6,4
43. Beni Adınla Çağır (2017)
7,9
41. Asfaltın Kralları
8,1
40. Ölümcül Dövüş Efsanesi: Akrebin İntikamı (2020)
7,5
39. Dune: Çöl Gezegeni (1984)
6,5
35. Bloodshot: Durdurulamaz Güç (2020)
5,7
33. Deniz Feneri (2019)
7,6
31. Tavşan Jojo (2019)
7,9
29. Yırtıcı Kuşlar (Ve Muhteşem Harley Quinn) (2020)
6,2
28. Jumanji: Yeni Seviye (2019)
6,7
27. Love Wedding Repeat (2020)
5,5
26. Esaretin Bedeli (1994)
9,3
25. Görünmez Adam (2020)
7,2
23. Küçük Kadınlar (2019)
7,9
22. Hadi Gidelim (2020)
7,5
21. Star Wars: Skywalker'in Yükselisi (2019)
6,7
19. Avengers: Endgame (2019)
8,4
18. Derin Sular (2020)
5,9
16. Hayal Adası (2020)
4,8
15. Willoughby Ailesi
6,5
12. Bad Boys: Her Zaman Çılgın (2020)
6,8
11. Bıçaklar Çekildi (2019)
7,9
10. Valley Girl (2020)
10 ( 1)
9. Trolls World Tour (2020)
6,1
5.Bir Zamanlar... Hollywood'da (2019)
7,7
3. The Gentlemen (2019)
7,9