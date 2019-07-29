Bir Zamanlar... Hollywood'da zirveye oturamadı (26 - 28 Temmuz 2019 ABD Box Office rakamları)
ABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen Box Office rakamları belli oldu. Boşrollerinde Brad Pitt, Leonardo DiCapiro ve Margot Robbie'nin oynadığı Bir Zamanlar... Hollywood'da (Once Upon a Time in Hollywood) Quentin Tarantino'nun bugüne kadar ki en iyi açılış yapan filmi olsa da gişede liderliği elde edemedi. İşte 26 - 28 Temmmuz 2019 ABD Box Office rakamları....
1
10. The Farewell 1.6 milyon dolar
2
9. Annabelle Comes Home 1.6 milyon dolar
3
8. Stuber 1.7 milyon dolar
4
7. Aladdin 2.8 milyon dolar
5
6. Yesterday 3 milyon dolar
6
5. Crawl 4 milyon dolar
7
4. Toy Story 4 9.9 milyon dolar
8
3. Spider-Man: Far from Home 12.2 milyon dolar
9
2. Once Upon a Time ... in Hollywood 40.4 milyon dolar