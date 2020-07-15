Birçok ödüllü filmmleriyle kendinden söz ettiren Nuri Bilge Ceylan kimdir? (Nuri Bilge Ceylan'ın filmleri ve ödülleri)

Yönetmen olmak isteyen Nuri Bilge, Mimar Sinan Üniversitesi Sinema bölümüne girdi fakat hayata bir an önce atılmak amacıyla iki yıl sonra okulu bıraktı. Arkadaşı Mehmet Eryılmaz’ın kısa filminde oyunculuk yaptı ve teknik sürece dahil oldu. Kendini geliştirdikten sonra o filmin çekildiği kamerayı satın aldı. Çekmiş olduğu Koza adlı kısa filmi Mayıs 1995’de Cannes Film Festivali’nde yarışmaya seçilen ilk Türk kısa filmi oldu. Bu kısa filmin arkasından; Kasaba(1997), Mayıs Sıkıntısı(1999) ve Uzak(2002 ) olmak üzere üç uzun metrajlı film çekti. Yakın çevresini oyuncu olarak kullanan Nuri Bilge, teknik sürecin bütün aşamasında yer aldı.