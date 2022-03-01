Biyografik filmde Madonna'yı canlandırmak üzere seçmelere katılan oyuncular

Haberler - ntv.com.tr 01.03.2022 - 10:19
‘Popun kraliçesi’ Madonna’nın hayatını anlatan film için hazırlıklar sürüyor. 63 yaşındaki ünlü şarkıcının, yönetmenliğini kendisinin üstleneceği biyografik filmde başrolün kimde olduğu henüz bilinmiyor. Ancak Madonna’yı canlandırması için şimdiye kadar deneme çekimlerine katılan isimler belli oldu.
Onlardan biri The Handmaid's Tale ve mini dizi Sharp Objects'te yer alan, 2019'da HBO'nun gençlik drama dizisi Euphoria'da başrol oynamaya başlayan 24 yaşındaki oyuncu, Sydney Sweeney.
25 yaşındaki Brezilya asıllı Amerikalı oyuncu ve model aktris ve model Barbie Ferreira, en çok HBO dizisi Euphoria'daki Kat Hernandez rolüyle tanınıyor.
Ozark dizisiyle tanınan 28 yaşındaki ödüllü oyuncu Julia Garner, en son başrolde yer aldığı Inventing Anna dizisiyle büyük ses getirdi.
Senaryosunu Oscar ödüllü Diablo Cody ile birlikte kaleme alan Madonna’nın biyografisinde Amy Pascal, yapımcı; Sara Zambreno ve Guy Oseary ise baş yapımcılar olarak görev alıyor.
Madonna, geçtiğimiz günlerde "Film çekmeye çalışıyorum. Çok zor” mesajıyla sosyal medya paylaşımı yapmıştı.
Madonna, filmle ilgili sosyal medyada yaptığı açıklamada şunları söylemişti:
“Bir sanatçı, müzisyen, dansçı ve bir insan olarak hayatın beni bu dünyada yoluna koymaya çalıştığı inanılmaz yolculuğu anlatmak istiyorum. Filmin odak noktası hep müzik olacak. Müzik benim yola devam etmemi, sanat hayatta kalmamı sağladı. Anlatılmamış ve ilham verici çok fazla hikaye var ve bunları benden daha iyi kim anlatabilir... Hayatımın iniş ve çıkışlarını sesim ve vizyonumla paylaşmak çok önemli.”
Film, Madonna'nın Michigan'da Katolik bir ailede yetiştirilmesinden sonra New York'a taşınması ve nihayetinde uluslararası bir yıldız olma yolunda yükselişini anlatacak.