"Bizim İçin Şampiyon" filminin Ankara galası yapıldı
Anadolu Ajansı
Türkiye'nin önemli jokeylerinden Halis Karataş'ın hayatından uyarlanarak beyaz perdeye aktarılan "Bizim İçin Şampiyon" filminin Ankara galası ünlü oyuncuların katılımıyla gerçekleştirildi.
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1Türkiye'nin önemli jokeylerinden Halis Karataş'ın hayatından uyarlanarak beyaz perdeye aktarılan "Bizim İçin Şampiyon" filminin Ankara galası yapıldı.
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Bir AVM'de düzenlenen etkinlikte, "Bizim İçin Şampiyon" filminin başrol oyuncularından Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan sinemaseverlerle buluştu.
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Koç, galada yaptığı konuşmada, izleyicilerin yoğun ilgisinden mutluluk duyduğunu ifade ederek "Stadyum havası var gerçekten. Aynı kalabalığı sinema salonlarında da bekliyoruz." dedi.
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Fikret Kuşkan, büyük bir emek vererek filme hazırlandıklarını ve halkın da beğeneceğini umduklarını dile getirdi.
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Farah Zeynep Abdullah ise "Filmi aşkla çektik. İyi ki geldiniz. Beğeneceğinizi umuyoruz." diye konuştu.
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Abdullah, gecede sinemaseverlerle özçekim yaptı.
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Ahmet Katıksız'ın yönettiği "Bizim İçin Şampiyon", Türkiye atçılığının önemli figürlerinden biri olan jokey Halis Karataş ile ünlü jokeyin çıkış yaptığı yarış atı Bold Pilot'ın hikayesini beyaz perdeye taşıyor.
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Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah, Fikret Kuşkan, Erdem Akakçe, Ali Seçkiner Alıcı, Merve Altınkaya ve Serkan Ercan gibi isimlerin oynadığı dram türündeki filmin müziklerini ise Toygar Işıklı üstlendi.