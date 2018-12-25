Bizim İçin Şampiyon liderliği devam ediyor (21-23 Aralık 2018 gişe rakamları)
Vizyondaki üçüncü hafta sonunu geride bırakan Bizim İçin Şampiyon, yaklaşık 220 bin seyirciyle Box Office Türkiye liderliğini sürdürdü. İşte 21-23 Aralık 2018 haftası gişe rakamları...
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1
Sükut Evi90
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2
Garantili Ölüm (Yoksa Paran İade)453
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3
Kurtlar ve Çakallar1.775
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4
Aşkın Algoritması2.529
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5
Zerk3.524
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6
Soğuk Savaş
3.644
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7
Ruh Çağırma Seansı4.689
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8
Second Act6.143
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9
Yanımda Kal12.442
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10
Ayı Kardeşler: Eyvah Ayılar Küçüldü!40.257
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11İlk beşin son sırasında yer alan yapım ise dokuzuncu hafta sonunda 73.345 seyirci tarafından izlenen Müslüm oldu.
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12Kafalar Karışık 104.484 seyirciyle kendine dördüncü basamakta yer buldu.
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13
Hedefim Sensin dördüncü hafta sonunda 129.183 seyirciyle Box Office Türkiye'nin üçüncü sırasında yer aldı.
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14Hafta sonunda listenin ikinci sırasında yer alan yapım ise vizyonun yenilerinden Bumblebee oldu. Transformers serisinin spin-off'u olan film, ilk hafta sonunda 137.451 seyirci tarafından izlendi.
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15Bizim İçin Şampiyon, hafta sonunda 220.442 seyirci tarafından izlenerek gişe liderliğini devam ettirdi. Film şu ana kadar 1.019.461 seyirci tarafından izlendi.