NTV

Bizim İçin Şampiyon liderliği devam ediyor (21-23 Aralık 2018 gişe rakamları)

Vizyondaki üçüncü hafta sonunu geride bırakan Bizim İçin Şampiyon, yaklaşık 220 bin seyirciyle Box Office Türkiye liderliğini sürdürdü. İşte 21-23 Aralık 2018 haftası gişe rakamları...

  • 1

    Sükut Evi

    90

  • 2

    Garantili Ölüm (Yoksa Paran İade)

    453

  • 3

    Kurtlar ve Çakallar

    1.775

  • 4

    Aşkın Algoritması

    2.529

  • 5

    Zerk

    3.524

  • 6

    Soğuk Savaş

    3.644

  • 7

    Ruh Çağırma Seansı

    4.689

  • 8

    Second Act

    6.143

  • 9

    Yanımda Kal

    12.442

  • 10

    Ayı Kardeşler: Eyvah Ayılar Küçüldü!

    40.257

  • 11

    İlk beşin son sırasında yer alan yapım ise dokuzuncu hafta sonunda 73.345 seyirci tarafından izlenen Müslüm oldu.
  • 12

    Kafalar Karışık 104.484 seyirciyle kendine dördüncü basamakta yer buldu.
  • 13


    Hedefim Sensin dördüncü hafta sonunda 129.183 seyirciyle Box Office Türkiye'nin üçüncü sırasında yer aldı.
  • 14

    Hafta sonunda listenin ikinci sırasında yer alan yapım ise vizyonun yenilerinden Bumblebee oldu. Transformers serisinin spin-off'u olan film, ilk hafta sonunda 137.451 seyirci tarafından izlendi.
  • 15

    Bizim İçin Şampiyon, hafta sonunda 220.442 seyirci tarafından izlenerek gişe liderliğini devam ettirdi. Film şu ana kadar 1.019.461 seyirci tarafından izlendi.
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin