Black Eyed Peas grubu kurucu Will.i.am'dan ırkçılık suçlaması

Amerikalı müzisyen, Twitter'daki 12.8 milyon takipçisine şu satırları yazdı: "Ben ve grubum aşırı saldırgan uçuş görevlisi tarafından böyle kötü bir muameleye kaldığımız için üzgünüm. Uçuş görevlisinin ırkçı olduğuna inanmak istemiyorum. Ama öfkesi açıkça beyaz olmayanlara yönelikti."





