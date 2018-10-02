Black Mirror 5. sezon detayları

Black Mirror’ın 5. yeni sezonundan detaylar gelmeye başladı. İddialara göre dizi interaktif formatta olacak. Proje ayrıca bu modeli uygulayan ilk Netflix dizisi olacak.
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Netflix’in popüler bilim kurgu dizisi Black Mirror 5. sezon prodüksiyonunu sürdürürken yeni sezondan ilk detaylar paylaşıldı.
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Black Mirror ilk kez karşılaşacağımız interaktif format olacak. Yeni sezonda yer alan bir bölümde, macerayı seçme şansı izleyiciye verilecek ve bölümün tamamı izleyicinin kararları üzerinden gelişecek.
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Black Mirror, “kendi maceranı seç” modelini uygulayan ilk Netflix dizisi olacak.
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Charlie Brooker’ın yarattığı Black Mirror, insanoğlunun teknoloji kaynaklı paranoyalarını ekrana taşıyor. Dizinin her bir bölümü, farklı karakterlerin ve öykülerin yer aldığı farklı bir teknoloji distopyasında geçiyor.
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Merakla beklenen Black Mirror'ın 5. sezonu aralık ayında Netflix platformunda gösterime girecek.