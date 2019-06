"Black Mirror mu değişti, ben mi aynı değilim?"

6

Yapay zekalı bebekler, kötü kalpli teyzeler, niye orda olduğu bilinmeyen ablalar, orda olmasa da olurdu dediğim karakterler... Belki de her şeyin mümkün olabileceğine dair güçlü inancımız ve kimi zaman karamsarlığımız bizi bundan çok uzun yıllar öncesine götürüyor. Belki de distopya, anlamını değiştiriyor. Ya da bize “Love, Death & Robots” gibi köküne kadar fantazyayı soluduğumuz diziler gerekiyor. Çok da önemli değil, her şeyin sonunun her an gelebileceği günümüzde “Black Mirror” iyi dayandı bence.