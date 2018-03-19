Black Panther mi, Tomb Raider mı?

1 Bu haftanın gişe lideri de Marvel'ın yeni alametifarikası Black Panther oldu. Başarılı açılışının sinyallerini daha ön satış aşamasında rekor kırarak vermiş olan yeni nesil süper kahraman filmi, 5. hafta sonunda 27 milyon dolar gişe yaparak liderliği elinde tutmayı başardı. Tarihinin en iyi 5. hafta sonu açılışı rakamına ulaşmayı başaran, Wakanda'nın egzotik atmosferine taşınan süper kahraman macerası bu hafta itibariyle listedeki 50 film arasında en yüksek gişeye sahip olan ikinci film oldu. 605 milyon dolarlık gişe rakamını geçebilen tek film ise 619 milyon dolarlık gişe ile bu haftanın 24. sırasında yer alan "Star Wars: Son Jedi"

2 Listenin 2. sırasında vizyonun taze filmlerinden Tomb Raider yer aldı. Fenomen video oyununun Alicia Vikander'lı yeni nesil beyaz perde uyarlaması açılışını 23,5 milyon dolar ile yaptı. 94 milyon dolar bütçeli aksiyon filmi, Lara Croft karakterini seksi bir maceracıdan, mücadeleci ve güçlü bir kadına dönüştürüyor.

3 Listenin 3. filmi de vizyonun tazeleri arasından geldi. Andrew ve Jon Erwin imzalı aile filmi "I Can Only Imagine" açılışını 17 milyon dolar ile yaptı. 7 milyon dolar bütçeli film, ilk haftasından bütçesini ikiye katlamayı başarmış oldu.

4 Listede ilk 3 geride kalırken, 4. sırada fantastik aile filmi 'Zamanda Kıvrılma' yer aldı. Ünlü roman uyarlaması, beyaz perdedeki macerasının 2. hafta sonunda 16,5 milyon dolar elde etti.

5 Listenin tam ortasında da vizyonun tazelerinden biri yer aldı. Listenin son yeni filmi olan Love, Simon açılışını 11,5 milyon dolar ile gerçekleştirdi. 17 milyon dolar bütçeli dramatik komedi filmi, ergenlik sancılarını, cinsel kimliğini keşfetmeye çalışan bir delikanlı üzerinden ele alıyor. Listenin ikinci yarısını Rachel McAdams ve Jason Bateman başrollü aksiyon komedi filmi Game Night açtı. Hafta sonunda 5,5 milyon dolar gişe elde eden film, 4. haftası itibariyle 54,1 milyon dolar kazanmayı başarmış oldu.

6 Listenin 7. sırasını alan film ise animasyon macera Tavşan Peter oldu. Hayvanları modern hayata yerleştiren ve insani özellikler kazandıran yeni modern fabl örneği, 6. hafta sonu kapanışını 5,2 milyon dolar ile yaptı. Böylece film bu hafta itibariyle 102,4 milyon dolarlık gişe elde ederek bütçesini ikiye katlamayı başarmış oldu.

7 Listenin son 3'ünü açan film, korku türündeki "Ziyaretçiler"in devam halkası oldu. 10 yıllık bir aranın ardından gelen devam halkası "Ziyaretçiler: Gece Avı", ikinci hafta sonu kapanışını 4,8 milyon dolar ile gerçekleştirdi. Listeyi Jennifer Lawrence başrollü "Kızıl Serçe" takip etti. Akademi ödüllü güzel yıldızı bir ölüm makinesine dönüştüren casusluk gerilimi 3. hafta sonu kapanışını 4,4 milyon dolar ile yaptı. 69 milyon dolar bütçeli filmin gişesi 39,5 milyon dolar...