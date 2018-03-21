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Black Panther sosyal medya rekoru kırdı

ntv.com.tr

‘Black Panther’ filmi, gişede liderliği sürdürürken Twitter’da da birinci oldu.

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    Gişe rekortmeni ‘Black Panther’, Twitter’da da rekor kırdı. Twitter, film hakkında 35 milyonun üzerinde tweet atıldığını açıkladı.
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    Böylece ‘Black Panther’, ‘Star Wars: Güç Uyanıyor’un rekorunu kırmış oldu. Star Wars’un son devam halkası olan ‘The Last Jedi’ de hakkında en çok tweet atılan filmler sıralamasında üçüncü sırada yer aldı.

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    Twitter’dan yapılan açıklamaya göre Black Panther, ABD’de en çok tweet’lenen konu olurken, ikinci sırada İngiltere, üçüncü sırada da Tayland geldi.

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    Marvel'ın yeni alametifarikası Black Panther, gişede de liderliği bırakmıyor. Vizyona girmesinin ardından 5. hafta sonunda 27 milyon dolar gişe yaparak birinciliği elinde tutmayı başardı.

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    Tarihinin en iyi 5. hafta sonu açılış rakamına ulaşmayı başaran, Wakanda'nın egzotik atmosferine taşınan süper kahraman macerası, bu hafta itibariyle listedeki 50 film arasında en yüksek gişeye sahip film oldu.

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    Film, ABD’de 605 milyon dolarlık gişe rakamına ulaşırken, dünya çapında 1,2 milyar dolarlık hasılat elde etti.

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