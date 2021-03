Black Widow bir kez daha ertelendi

Kingsman adlı casus serisinin ön hikayesinin filmi olan The King’s Man, 18 Eylül 2020 olan vizyon

tarihini beş ay sonra yani 26 Şubat 2021 olarak güncelledi. Filmi dağıtan stüdyo Disney, The New Mutants ve The Personal History of David Copperfield gibi diğer başlıklar için vizyon tarihlerinde şimdilik bir değişlik yapmadı.







Orijinal vizyon tarihi: 18 Eylül 2020

Yeni vizyon tarihi: 26 Şubat 2021