Black Widow bir kez daha ertelendi

Corona virüs salgını nedeniyle birçok filmin vizyon tarihi değişti ya da ertelendi. Son olarak Disney, Black Widow'un vizyon tarihini bir kez daha erteledi. İşte salgın nedeniyle planlandığı tarihte izleyiciyle buluşamayan filmler...

ntv.com.tr

Black Widow bir kez daha ertelendi - 1

Black Widow

Disney, Black Widow'un vizyon tarihini bir kez daha erteleyerek filmi 9 Temmuz'da piyasaya süreceğini duyurdu. Film sinemalarla aynı anda 30 dolar kiralama ücretiyle Disney Plus'ın Premier Access içeriğinde sunulacak.

Orjinal vizyon tarihi: 1 Mayıs 2020

Değişen vizyon tarih: 6 Kasım 2020 / 7 Mayıs 2021

Yeni vizyon tarihi:  9 Temmuz 2021

Black Widow bir kez daha ertelendi - 2
İşte corona virüs nedeniyle vizyon tarihi değişen diğer filmler...
Black Widow bir kez daha ertelendi - 3

Venom: Let There Be Carnage

Orjinal vizyon tarihi:  2 Ekim 2020

Değişen vizyon tarihi:  25 Haziran 2021

Yeni tarih: 17 Eylül 2021

Black Widow bir kez daha ertelendi - 4

Hızlı ve Öfkeli 9 (F9)

Orjinal vizyon tarihi: 22 Mart 2020

Değişen vizyon tarihi: 21 Nisan / 28 Mayıs 2021

Yeni vizyon tarihi: 25 Haziran 2021

Black Widow bir kez daha ertelendi - 5

The Nightingale 

Başrollerini Elle ve Dakota Fanning’in paylaştığı The Nightingale filmi, corona virüs nedeniyle 22 Aralık 2021'e ertelenen vizyon tarihini bir kez daha değiştirdi.  The Nightingale  2022'nin son aylarında vizyona girecek.

Black Widow bir kez daha ertelendi - 6

Elvis Presley filmi

Austin Butler ve Tom Hanks'in başrollerinde yer alacağı ancak ismi sır gibi saklanan Elvis Presley filminin vizyon tarihi 7 ay ertelendi.

Orjinal vizyon tarihi: 5 Kasım 2021

Yeni vizyon tarihi: 3 Haziran 2022

Black Widow bir kez daha ertelendi - 7

Last Night in Soho

Orjinal vizyon tarihi:  23 Nisan 2021 

Değişen vizyon tarihi: 22 Ekim 2021/  11 Haziran 2021

Yeni vizyon tarihi: 1 Kasım 2021

Black Widow bir kez daha ertelendi - 8
Ghostbusters: Afterlife

Orjinal vizyon tarihi: Temmuz 2020

Değişen vizyon tarihi: 5 Mart 2021 / 11 Haziran 2021

Yeni vizyon tarihi: 11 Kasım 2021’e
Black Widow bir kez daha ertelendi - 9

No Time to Die

Daniel Craig'in beşinci ve son kez James Bond karakterine hayat vereceği No Time To Die (Ölmek İçin Zaman Yok)  dördüncü kez ertelendi. MGM, No Time To Die ile ilgili son bir karar verip filmi 8 Ekim 2021 tarihine aldı.

Orjinal vizyon tarihi:  31 Mart 2020

Değişen vizyon tarihi:  25 Kasım 2020 / 2 Nisan 2021

 Yeni vizyon tarihi: 8 Ekim 2021 tarihine aldı.

Black Widow bir kez daha ertelendi - 10

Tom and Jerry

Orijinal vizyon tarihi: 5 Mart 2021

Yeni vizyon tarihi:  26 Şubat 2021

Black Widow bir kez daha ertelendi - 11

Mortal Kombat

Orijinal vizyon tarihi: 15 Ocak 2021

Yeni vizyon tarihi: 16 Nisan 2021

Black Widow bir kez daha ertelendi - 12

Reminiscence

Orijinal vizyon tarihi: Nisan 2021

Yeni vizyon tarihi: Takvimden çıkarıldı

Black Widow bir kez daha ertelendi - 13

The 355 filminin vizyon tarihini bir yıl erteledi.

Orijinal vizyon tarihi: 15 Ocak 2021

Yeni vizyon tarihi: 14 Ocak 2022

Black Widow bir kez daha ertelendi - 14

Respect

Orijinal vizyon tarihi: 15 Ocak 2021

Yeni vizyon tarihi: 11 Ağustos 2021

Black Widow bir kez daha ertelendi - 15

Marry Me

Orijinal vizyon tarihi: Şubat 2021

Yeni vizyon tarihi: 14 Mayıs 2021

Black Widow bir kez daha ertelendi - 16
MGM'nin 2021 yılında vizyona sokmayı planladığı Tomb Raider, corona virüs nedeniyle süresiz olarak ertelendi. Alicia Vikander'ın başrolande olduğu Tomb Raider 2'nin yeni vizyon tarihi ise henüz açıklanmadı.
Black Widow bir kez daha ertelendi - 17
Candyman

Orjinal vizyon tarihi: Haziran 2020

Değişen vizyon tarihi: 2021

Yeni vizyon tarihi: 27 Ağustos 2020

Black Widow bir kez daha ertelendi - 18

Jurassic World: Dominion

27 yıllık serinin altıncı filmi Jurassic World: Dominion için başlangıçta 11 Haziran 2021 vizyon tarihi olrak belirlenmiştei. Ancak alınan son kararla 10 Haziran 2022'de film vizyonda olacak. Salgın nedeniyle mart ayında çekimleri durdurulan Jurassic World: Dominion, prodüksiyonuna devam ediln ilk büyük filmlerden biriydi. Universal Stüdyosu, seti corona virüsten uzak tutmak için sık testler, sıcaklık kontrolleri ve oyuncuların izole edilmesi gibi yoğun önlemler aldı. Uzmanlara göre bu protokollerin maliyeti 5 milyon dolar civarında.

Orjinal vizyon tarihi: 11 Haziran 2021

Yeni vizyon tarihi: 10 Haziran 2022

Black Widow bir kez daha ertelendi - 19
Death on the Nilex

Orjinal vizyon tarihi:: 23 Ekim 2020

Yeni vizyon tarihi: 18 Aralık 2020

Black Widow bir kez daha ertelendi - 20
West Side Story

Orjinal vizyon tarihi: 18 Aralık 2020

Yeni vizyon tarihi: 10 Aralık 2021
Black Widow bir kez daha ertelendi - 21

Wonder Woman 1984

Orjinal vizyon tarihi: 14 Ağustos 2020


Değişen vizyon tarihi:  2 Ekim 2020

Yeni vizyon tarihi: 25 Aralık 2020

Black Widow bir kez daha ertelendi - 22

Kingsman adlı casus serisinin ön hikayesinin filmi olan The King’s Man, 18 Eylül 2020 olan vizyon
tarihini beş ay sonra yani 26 Şubat 2021 olarak güncelledi. Filmi dağıtan stüdyo Disney, The New Mutants ve The Personal History of David Copperfield gibi diğer başlıklar için vizyon tarihlerinde şimdilik bir değişlik yapmadı.


Orijinal vizyon tarihi: 18 Eylül 2020

Yeni vizyon tarihi: 26 Şubat 2021

Black Widow bir kez daha ertelendi - 23

Tenet

Orjinal vizyon tarihi: 17 Temmuz 2020 / 31 Temmuz 2020/ 12 Ağustos 2020 


Yeni vizyon tarihi: 26 Ağustos 2020 (Seyirciyle buluştu)

Black Widow bir kez daha ertelendi - 24

Walt Disney'in kararı Covid-19 salgını nedeniyle zor günler geçiren sinema işletmecilere yeni bir darbe vurdu. 

Walt Disney'den yapılan açıklamada, Avatar 2'nin 17 Aralık 2021 yerine 2022'de, yeni Yıldız Savaşları'nın da (Star Wars) 2023'te izleyiciyle buluşacağı ifade edildi.

Ağustos ayında vizyona girmesi planlanan Mulan'ın ise programdan tamamen kaldırıldığı belirtildi.

Şirketin sözcüsü, "Küresel sağlık krizinde iş, filmleri nasıl piyasaya sunacağımıza geldiğinde hiçbir şeyin değiştirilemez olamayacağı aşikar hale geldi. Bugün bu filmi dünyanın dört bir yanındaki izleyicilere en etkili şekilde nasıl sunabileceğimizi değerlendirirken Mulan için vizyon planlarımızı durdurduk" dedi.

ABD'de en büyük iki pazar olan New York ve Los Angeles, sinemaları yeniden açmak için somut bir plana sahip değilken, İngiltere'de sosyal mesafe kurallarına riayet edildiği sürece sinemaların 4 Temmuz'dan itibaren yeniden açılmasına izin verilmişti.

Dünyanın en büyük ikinci film pazarı Çin'de de salgın nedeniyle 6 ay boyunca kapalı sinema salonları bu hafta yeniden açılmaya başlamıştı.

Gösterimi ertelenen bir diğer film de Ben Affleck ve Matt Damon'ın rol aldığı tarihi gerilim filmi Son Düello oldu. Film, Ekim 2021'de vizyona girecek.

Black Widow bir kez daha ertelendi - 25

Spider-Man 3

Sony, Tom Holland'ın başrolde yer aldığı Spider-Man 3 (Örümcek Adam 3) filminin gösterim tarihini ikinci kez erteleme kararı aldı. Öncelikle 16 Temmuz 2021'i kendine vizyon tarihi olarak seçen Spider-Man 3, corona virüs engeliyle birlikte 5 Kasım 2021'e ertelenmişti. Şimdi ise bir kez daha değiştirilerek 17 Aralık 2021 tarihinde karar kılındı.

Orijinal vizyon tarihi: 16 Temmuz 2021-5 kasım 2021

Yeni vizyon tarihi: 17 Aralık 2021

Black Widow bir kez daha ertelendi - 26

Monster Hunter


Orjinal vizyon tarihi: Eylül 2020


Yeni vizyon tarihi: Nisan 2021

Black Widow bir kez daha ertelendi - 27

Candyman


Orjinal vizyon tarihi: 25 Eylül 2020


Yeni vizyon tarihi: 16 Ekim 2020

Black Widow bir kez daha ertelendi - 28

Marry Me

Hayranları, Jennifer Lopez’in yeni filmi Marry Me için biraz daha uzun bir süre bekleyecek. Şarkıcılıkta olduğu kadar oyunculukta da başarılı olduğunu kanıtlayan Lopez’in, ilk olarak bu hafta sonu vizyona girmesi planlanan romantik komedi türündeki yeni filmi Covid-19 salgını nedeniyle Mayıs 2021’e ertelendi.

Ancak Universal Pictures filmin gösteriminin 11 Şubat 2022’ye ertelendiğini, filmin gelecek yıl Sevgililer Günü’nde seyirciyle buluşacağını duyurdu.

Filmde Jennifer Lopez’in yanı sıra bir başka ünlü şarkıcı Maluma da rol alıyor. Filmin bir diğer başrol oyuncusu da Owen Wilson.

Kat Coiro’nun yönetmenliğini üstlendiği filmde Lopez ve Maluma’nın orijinal müziklerine yer verecek.

Black Widow bir kez daha ertelendi - 29

Halloween Kills

Orjinal vizyon tarihi: 16 Ekim 2020


Yeni vizyon tarihi: 15 Ekim 2021

Black Widow bir kez daha ertelendi - 30

Halloween Ends


Orjinal vizyon tarihi:  15 Ekim 2021


Yeni vizyon tarihi: 14 Ekim 2022

Black Widow bir kez daha ertelendi - 31

Mulan

Orjinal vizyon tarihi: 24 Temmuz 2020 

Yeni vizyon tarihi: 21 Ağustos 2020

Black Widow bir kez daha ertelendi - 32

The Matrix 4


Orjinal vizyon tarihi: 1 Mayıs 2021

Yeni vizyon tarihi: 1 Nisan 2022

Black Widow bir kez daha ertelendi - 33

Godzilla vs. Kong

Orjinal vizyon tarihi: 20 Kasım 2020


Yeni vizyon tarihi: 21 Mayıs 2021

Black Widow bir kez daha ertelendi - 34

Greenland

Orjinal vizyon tarihi: 31 Temmuz 2020

Yeni vizyon tarihi: 14 Ağustos 2020

Black Widow bir kez daha ertelendi - 35

The Hitman’s Wife’s Bodyguard

Orjinal vizyon tarihi: 28 Ağustos 2020

Yeni tarih: 20 Ağustos 2021

Black Widow bir kez daha ertelendi - 36

Mission: Impossible 7

Orjinal vizyon tarihi: 23 Temmuz 2021

Yeni tarih: 19 Kasım 2021

Black Widow bir kez daha ertelendi - 37

Mission: Impossible 8

Orjinal vizyon tarihi: 5 Ağustos 2022 

Yeni tarih:  4 Kasım 2022

Black Widow bir kez daha ertelendi - 38

Tom Hanks'ın oynadığı Baz Luhrmann’ın Elvis Presley filmi corona virüs nedeniyle takvimde değişikliğe gitmek zorunda kaldı. 

Orjinal vizyon tarihi:  1 Ekim 2021

Yeni tarih: 15 Kasım 2021

Black Widow bir kez daha ertelendi - 39

Shazam! 2


Orjinal vizyon tarihi: 1 Nisan 2022
Yeni tarih: 4 Kasım 2022



Black Widow bir kez daha ertelendi - 40

The Many Saints Newark 

Orjinal vizyon tarihi:  25 Eylül 2020

Yeni tarih: 12 Mart 2021

Black Widow bir kez daha ertelendi - 41

King Richard

Orjinal vizyon tarihi:  25 Kasım 2020 

Yeni tarih: 19 Kasım 2021

Black Widow bir kez daha ertelendi - 42

The Batman

Orjinal vizyon tarihi:  25 Haziran 2021


Yeni tarih: 1 Ekim 2021

Black Widow bir kez daha ertelendi - 43

Infinite

Başrolünde Mark Wahlberg'in oynadığı bilim kurgu filmi Infinite'nin vizyona çıkış tarihini erteledi. Yeni tarih, Amerika'nın Anma Günü'ne denk gelen 28 Mayıs 2021 oldu. Aynı zamanda tatil günü olan ve hafta sonuna bağlanan tarih nedeniyle gişede beklenti yükseldi.

Orjinal vizyon tarihi: 7 Ağustos 2020

Yeni tarih: 28 Mayıs 2021

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Nobody

Orjinal vizyon tarihi: 14 Ağustos 2020

Yeni tarih: 26 Şubat 2021
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The French Dispatch

Orjinal vizyon tarihi: 24 Temmuz 2020

Yeni tarih: 16 Ekim 2020

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Indiana Jones 5

Yeni tarih: 29 Temmuz 2022

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The Eternals

Yeni tarih: 12 Şubat 2021

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Top Gun: Maverick

Vizyon tarihi: 24 Haziran 2020

Yeni vizyon tarihi: 23 Aralık 2020

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Minions: The Rise of Gru 

Orjinal vizyon tarihi: 3 Temmuz 2020

Yeni vizyon tarihi: 2 Temmuz 2021

Black Widow bir kez daha ertelendi - 50

Sing 2

Orjinal vizyon tarihi: 2 Temmuz 2020

Yeni vizyon tarihi: 22 Aralık 2021

Black Widow bir kez daha ertelendi - 51

Wicked

Orjinal vizyon tarihi: 22 Aralık 2021

Yeni vizyon tarihi:  Belirlenmedi

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İşte vizyon tarihinde değişiklik olan diğer filmler...
Black Widow bir kez daha ertelendi - 53

Sony Pictures’ın vizyon tarihlerini ertelediği filmlerin eski ve yeni vizyon tarihleri şöyle:

Greyhound 

Orjinal vizyon tarihi: 12 Haziran 2020 


Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi

Black Widow bir kez daha ertelendi - 54
Peter Rabbit 2: The Runaway

Orjinal vizyon tarihi: 3 Nisan 2020

Yeni vizyon tarihi: 7 Ağustos 2020
Black Widow bir kez daha ertelendi - 55

Ghostbusters: Afterlife 

Orjinal vizyon tarihi:  10 Temmuz 2020
Yeni vizyon tarihi:    5 Mart 2021

Black Widow bir kez daha ertelendi - 56

Morbius 

Orjinal vizyon tarihi:  31 Temmuz 2020

Yeni vizyon tarihi:    19 Mart 2021

Black Widow bir kez daha ertelendi - 57

Fatherhood   

Orjinal vizyon tarihi: 23 Ekim 2020

Yeni vizyon tarihi:   15 Ocak 2021 

Black Widow bir kez daha ertelendi - 58

Uncharted

Orjinal vizyon tarihi: 5 Mart 2021 

Yeni vizyon tarihi:  8 Ekim 2021


Henüz Duyurulmayan Sony-Marvel Filmi 

Orjinal vizyon tarihi: 8 Ekim 2021 

Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi

Black Widow bir kez daha ertelendi - 59
The Personal History of David Copperfield

Orjinal vizyon tarihi: 8 Mayıs 2020

Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi
Black Widow bir kez daha ertelendi - 60
Antebellum

Orjinal vizyon tarihi: 24 Nisan 2020

Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi
Black Widow bir kez daha ertelendi - 61
Spiral

Orjinal vizyon tarihi: 15 Mayıs 2020

Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi
Black Widow bir kez daha ertelendi - 62

The Woman in the Window

Orjinal vizyon tarihi: 15 Mayıs 2020

Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi
Black Widow bir kez daha ertelendi - 63
Run
Orjinal vizyon tarihi: 5 Mayıs 2020

Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi
Black Widow bir kez daha ertelendi - 64
Promising Young Woman

Orjinal vizyon tarihi: 17 Nisan 2020

Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi
Black Widow bir kez daha ertelendi - 65
First Cow

Orjinal vizyon tarihi: 20 Mart 2020

Yeni vizyon tarihi: 30 Ağustos 2020
Black Widow bir kez daha ertelendi - 66
Minions: The Rise of Gru

Orjinal vizyon tarihi: 3 Temmuz 2020

Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi
Black Widow bir kez daha ertelendi - 67
No Time to Die

Orjinal vizyon tarihi:  31 Mart 2020

Yeni vizyon tarihi:  25 Kasım 2020

Black Widow bir kez daha ertelendi - 68

A Quiet Place Part II

Orjinal vizyon tarihi: 19 Mart 2020


Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi

Black Widow bir kez daha ertelendi - 69

The Lovebirds

Orjinal vizyon tarihi:  3 Nisan 2020

Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi

Black Widow bir kez daha ertelendi - 70
The New Mutants

Orjinal vizyon tarihi:  3 Nisan 2020

Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi
Black Widow bir kez daha ertelendi - 71

Antlers

Orjinal vizyon tarihi: 17 Nisan 2020

Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi

Black Widow bir kez daha ertelendi - 72
Sooryavanshi

Orjinal vizyon tarihi:  24 Mart 2020

Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi
Black Widow bir kez daha ertelendi - 73
The Truth

Orjinal vizyon tarihi:  20 Mart 2020

Yeni vizyon tarihi: 2020 yazı
Black Widow bir kez daha ertelendi - 74


The Artist's Wife


Orjinal vizyon tarihi: 3 Nisan 2020

Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi

Black Widow bir kez daha ertelendi - 75
Blue Story

Orjinal vizyon tarihi:: 20 Mart 2020

Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi

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