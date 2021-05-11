Black Widow filminin karakter posterleri yayınlandı

Natasha Romanoff’un geçmişiyle yüzleşme ve tamamlanmamış işleriyle başa çıkma mücadelesini konu alan, Marvel Studios’un uzun zamandır ilgiyle beklenen filmi Black Widow'dan yepyeni karakter posterleri görücüye çıktı.

11.05.2021 - 10:20

Black Widow filminin karakter posterleri yayınlandı - 1
Marvel Studios Black Widow filmi için yepyeni karakter posterleri yayınladı.Natasha Romanoff, namı diğer Black Widow, geçmişiyle bağlantılı tehlikeli bir komplonun ortaya çıkmasıyla defterinin karanlık tarafıyla yüzleşir.


Black Widow filminin karakter posterleri yayınlandı - 2
Onu alt etmek için hiçbir zaman vazgeçmeyen bir güç tarafından takip edilen Natasha, bir casus olarak geçmişiyle ve Avengers ekibine katılmadan çok önce ardında bıraktığı parçalanmış ilişkileriyle uğraşmak zorundadır.


Black Widow filminin karakter posterleri yayınlandı - 3
Black Widow rolünde Scarlett Johansson ve Yelena rolünde Florence Pugh’ın yer aldığı filmde The Red Guardian rolünde David Harbour ve Melina rolünde Rachel Weisz yer alıyor.


Black Widow filminin karakter posterleri yayınlandı - 4
Marvel Sinematik Evreni'nin dördüncü fazının ilk filmi olan Black Widow, Cate Shortland tarafından yönetildi ve yapımcılığını Kevin Feige üstlendi.


Black Widow filminin karakter posterleri yayınlandı - 5
Aksiyon dolu casusluk, gerilim filmi Black Widow, 9 Temmuz 2021'de seyirciyle buluşacak.

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