Black Widow filminin karakter posterleri yayınlandı

Marvel Studios Black Widow filmi için yepyeni karakter posterleri yayınladı.Natasha Romanoff, namı diğer Black Widow, geçmişiyle bağlantılı tehlikeli bir komplonun ortaya çıkmasıyla defterinin karanlık tarafıyla yüzleşir.

Onu alt etmek için hiçbir zaman vazgeçmeyen bir güç tarafından takip edilen Natasha, bir casus olarak geçmişiyle ve Avengers ekibine katılmadan çok önce ardında bıraktığı parçalanmış ilişkileriyle uğraşmak zorundadır.





