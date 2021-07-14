Black Widow (Kara Dul) pandemi rekorunu kırdı

Scarlett Johansson'un başrolünde yer aldığı Marvel filmi Black Widow, ABD'de ilk üç gününde 80 milyon elde ederek pandemi dönemi açılış rekorunun yeni sahibi oldu. Film Türkiye'de de Hızlı ve Öfkeli 9'u tahtından indirdi.

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14.07.2021 - 09:43

Pandemi sebebiyle planlanandan bir yılı aşkın bir süre sonra gösterime giren Black Widow (Kara Dul) pandemi şartları ve kısıtlamalarına rağmen ABD'de 80 milyon dolar hasılat elde ederek pandemi döneminin açılış rekorunu Hızlı ve Öfkeli 9'dan devraldı.

Dünya genelinde Disney+'ta ekstra ücretle (ABD'de 30 dolar) dijital gösterime giren filmin, hafta sonunda Disney+'ta bu dijital gösterimlerden 60 milyonu doları aşkın gelir sağladığı belirtiliyor.

Black Widow, ilk hafta sonunda dünya genelinde ise toplam 158 milyon dolara erişti. Dijital gösterimlerden elde edilen miktar da eklendiğinde bu sayı yaklaşık 220 milyonu doları buluyor.

Türkiye'de de sinemaların yeniden açıldığı ilk hafta sonu Hızlı ve Öfkeli 9'un liderliği ile geçilirken, bu hafta sonu Black Widow, listenin birinci sırasını devralan yapım oldu.





İlk hafta sonunda 99 bin 127 seyirci tarafından izlenen filmi takip eden yapım ise 87 bin 40 seyirci tarafından izlenen Hızlı ve Öfkeli 9 oldu. Film, on günde toplam 419 bin 409 seyirciye ulaşmış oldu.