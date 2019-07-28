Black Widow karakterinin Avengers serisindeki değişimi
Geçtiğimiz haftalarda sinema tarihinin en yüksek hasılatını elde eden filmi Avengers: Endgame’de seyirci karşısına çıkan Black Widow (Kara Dul) karakteri, solo bir film olarak 2020’de vizyona girecek. Marvel'ın Yenilmezler ekibinin yetenekli casusu Natasha Romanoff, nam-ı diğer Black Widow'u Yenilmezler serisinde olduğu gibi Scarlett Johansson canlandıracak. İşte, sinema tarihindeki en favori kızıllardan biri olan Natasha Romanoff'un seri boyunca yaşadığı imaj değişiklikleri...
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1Iron Man 2 (2010)
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3Yenilmezler (2012)
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Kaptan Amerika: Kış Askeri (2014)
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Yenilmezler: Ultron Çağı (2015)
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Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı (2016)
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Avengers: Sonsuzluk Savaşı (2018)
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Avengers: Endgame (2019)
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