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Black Widow karakterinin Avengers serisindeki değişimi

Geçtiğimiz haftalarda sinema tarihinin en yüksek hasılatını elde eden filmi Avengers: Endgame’de seyirci karşısına çıkan Black Widow (Kara Dul) karakteri, solo bir film olarak 2020’de vizyona girecek. Marvel'ın Yenilmezler ekibinin yetenekli casusu Natasha Romanoff, nam-ı diğer Black Widow'u Yenilmezler serisinde olduğu gibi Scarlett Johansson canlandıracak. İşte, sinema tarihindeki en favori kızıllardan biri olan Natasha Romanoff'un seri boyunca yaşadığı imaj değişiklikleri...

  • 1

    Iron Man 2 (2010)
  • 2

    Y
  • 3

    Yenilmezler (2012)
  • 4

  • 5

    Kaptan Amerika: Kış Askeri (2014)

  • 6

  • 7

    Yenilmezler: Ultron Çağı (2015)

  • 8

  • 9

    Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı (2016)

  • 10

  • 11

    Avengers: Sonsuzluk Savaşı (2018)

  • 12

  • 13

    Avengers: Endgame (2019)

  • 14

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