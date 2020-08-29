Blackpink ile Selena Gomez'den bir günde 85 milyon

K-pop grubu Blackpink ve Selena Gomez'in yeni şarkısı yayınlandıktan sonra listelerin zirvesine yerleşti. Şarkı YouTube'da ise 85 milyon tıklandı.

29.08.2020 - 10:41

Blackpink ile Selena Gomez'den bir günde 85 milyon - 1
Dünyaca ünlü K-Pop grubu Blackpink ve Selena Gomez’in merakla beklenen ortak çalışması "Ice Cream" video klibiyle birlikte yayınlandı.


Blackpink ile Selena Gomez'den bir günde 85 milyon - 2
Hayranların büyük ilgisiyle karşılaşan şarkının klibinde Blackpink üyeleri pinpon toplarıyla oynarken, Selena Gomez de dondurma servis ederken görülüyor.


Blackpink ile Selena Gomez'den bir günde 85 milyon - 3
Pembe ve diğer pastel tonlarla bezeli klipte, Gomez dondurma otobüsünün şoför koltuğunda çizgili kıyafeti ve denizci şapkasıyla yer alırken, Blackpink üyeleri Jisoo, Jennie, Rose ve Lisa dans ediyor.


Blackpink ile Selena Gomez'den bir günde 85 milyon - 4
YouTube’da da yayınlanan video klip şu ana kadar 85 milyon tarafından izlendi.


Blackpink ile Selena Gomez'den bir günde 85 milyon - 5
Blackpink’in iki ay önce yayımlanan How You Like That şarkısı da YouTube izlenme rekoru kırmıştı.

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