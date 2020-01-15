Blake Lively'nin yeni film imajı (Rolleri uğruna değişen oyuncular)

BLAKE LIVELY
Ünlü yıldız Blake Lively, rolü için en iyi dönüşüm gerçekleştiren oyunculardan biri. 32 yaşındaki ABD’li oyuncu, The Rhythm Section adlı yeni filmi için görünümündeki değişikliği sosyal medyada paylaştı. Lively’nin selfie’sini gören hayranları, onu tanımakta zorlandıklarını ifade etti.
Reed Morano tarafından yönetilen ve Burnell'in aynı isimli romanından uyarlanan, senaryosu Mark Burnellin elinden çıkma İngiliz-Amerikan yapımı filmde Lively’nin yanı sıra Jude Law ve Sterling K. Brown da başrollerde yer alıyor.
Filmde Stephanie Patrick, kendisinin de olması gereken bir uçak kazasında ailesini kaybetmesinin ardından kötü bir durumdadır. Ailesini kaybetmesinin etkisinden uzun süre çıkamayan Stephanie, olayın aslında bir kaza olmadığını öğrenir ve deliye döner. Yaşamak için kendine amaç belirler ve bir suikastçı rolüne girerek ailesinin ölümünden sorumlu olan kişilerin peşine düşer. Kendini farklı bir kimliğe bürüyen Stephanie Patrick, bildikleri ile kendine söylenenlerin arasında kalan gizli gerçekleri öğrenmek amacındadır.
Üçüncü çocuğunu kısa süre önce dünyaya getiren Lively, 2020 içinde vizyona girmesi beklenen filmiyle yeniden seyirci karşısına çıkacak.
42 yaşındaki ünlü aktör Ryan Reynolds ile 2012’den bu yana evli olan Lively’nin üçüncü çocuğu ağustos ayında dünyaya gelmesine rağmen doğum haberi ekim ayına kadar duyulmadı.
CHARLIZE THERON
Charlize Theron son olarak Fast and Furious serisinin 9. filmi için kamera karşına geçti. Serinin 8. filminde Chiper karakterine hayat veren Theron yeni filmde de aynı karakteri canlandıracak.
MILLIE BOBBY BROWN
Tuhaf Şeyler (Stranger Things) dizisindeki 11 rolüyle sayısız ödül alan Millie Bobby Brown yeni projesi için imaj değişikliğine gitti.
KATE WINSLET
Kate Winslet yeni filmi Ammonite'ın Londra'daki setinde objektiflere takıldı.
ABD'li soyuncu Jennifer Garner, XX adlı film için erkek kılığına girdi. Sanatçı bu halinin fotoğrafını sosyal medyada 'Yeni yıl yeni ben' notu ile paylaştı. Güzel oyuncu bu haliyle İngiliz aktör Eddie Redmayn'e benzetildi.
RUSSELL CROWE
MARGOT ROBBIE
Margot Robbie, "Suicide Squad (Gerçek Kötüler) filminde de canlandırdığı Harley Quinn rolü için tamamen farklı bir imaja bürünmüştü. Yüzünde rengarenk ve kirli görünümlü makyajıyla her zamanki güzelliğinin çok uzağında bir görüntü vermişti.
NICOLE KIDMAN
NICOLE KIDMAN
DANIEL RADCLIFFE
DANIEL RADCLIFFE
JON TRAVOLTA
Ünlü oyuncu John Travolta, imajını değiştirdi.
64 yaşındaki ABD’li aktör, saçlarını tamamen kazıtarak 2019’a farklı bir imajla girdi.
Yeni halini Instagram hesabında paylaşan Travolta, “Herkese harika bir yeni yıl dilerim” notunu yazdı.
EMMA STONE
Oscar ödüllü Amerikalı oyuncu Emma Stone, İngiliz müzik grubu The Beatles'ın dört üyesinden biri olan müziğin efsanevi isimlerinden Paul McCartney’in yeni şarkısı Who Cares’in klibinde oynadı.
ANGELINA JOLIE
43 yaşındaki ABD’li oyuncu Angelina Jolie, Peter Pan ve Alice Harikalar Diyarında hikayelerinin öncesini konu edinen yeni fantastik filminde sarışın oldu.
Jolie’nin rol arkadaşı David Oyelowo, Jolie’nin de aralarında yer aldığı film ekibi fotoğrafını sosyal medyada payalaşarak, ünlü oyuncunun rolü için dikkat çekici değişimini gözler önüne serdi.
JOAQUIN PHOENIX
Joaquin Phoenix’in başrolde yer aldığı The Joker filminin çekimleri ABD’nin Newark şehrinde yapılıyor.
43 yaşındaki Phoenix, palyaço kostümüyle sokak çekimlerinde görüntülendi.
ABD'li oyuncu, palyaço makyajıyla tanınmaz haldeydi.
Yönetmenliğini Todd Phillips’in, yapımcılığını Martin Scorsese’nin üstlendiği, Scorsese’nin King of Comedy ve Taxi Driver’ından ilham alan filmde, Joker’in Joker olmadan evvelki hali gösterilecek. Arthur Fleck karakterine hayat veren Phoenix, başarısız bir komedyeni canlandırıyor.
CHARLIE HUNNAM
Kral Arthur: Kılıç Efsanesi filmi ve Sons of Anarchy dizisiyle yıldızı parlayan İngiliz oyuncu Charlie Hunnam ekim ayında vizyona girecek olan Papillion filmi için 17 kilo verdi.
1973 yapımı filmin aynı adla yeniden çevrimi olan Papillon, gerçek yaşam hikayesinden sinemaya uyarlanan bir film. Steve McQueen ve Dustin Hoffman’ın başrolleri paylaştığı orijinal filmden sonra yeniden çevrimde Hunnam’ın rol arkadaşı Rami Malek. Kaçmanın imkansız olduğu bir hapishaneden firar etmeye çalışan iki mahkumun öyküsünü anlatan filmde rolünün inandırıcı olması için 38 yaşındaki oyuncu kilo vermeken kaçınmadı.
CHRISTIN BALE
Christian Bale yeni filmi Ford v. Ferrari’nin çekimlerine başladı. Ünlü aktörün film setinden ilk fotoğrafları yayınlandı.
44 yaşındaki İngiliz oyuncu, Los Angeles’taki sette rolü için zayıflamış halde objektife yansıdı.
Rolü uğruna gözle görülür şekilde kilo alıp vermesiyle tanınan oyuncu, aralık ayında gösterime girecek olan Backseat filmindeki Dick Cheney rolü için aldığı kilolarla dikkat çekmişti.
Bale’in yeni filmi Ford v. Ferrari, Ford ve Ferrari arasında 1966 yılında geçen Le Mans yarışı mücadelesini konu edinen gerçek hilayeye dayanıyor. Film, 2019 yılında vizyonda olacak.
NATALIE PORTMAN
Natalie Portman'ı, Noah Hawley’in ilk uzun metrajlı filmi Pale Blue Dot'ta bir uzay kaptanını canlandırıyor.
Fox Searchlight, çekimleri devam eden filmin setinden bir kare paylaştı. Daha önce Black Swan filmiyle Oscar kazanan Portman, filmde Lucy Cola rolüne bürünürken görünümünü tamamen değiştirdi.
BENEDICT CUMBERBATCH
Sherlock Holmes serisiyle tüm dünyada yıldızı parlayan İngiliz aktör Benedict Cumberbatch, önceki gün yeni dizisinin Londra Hyde Park'taki çekimleri sırasında objektiflere takıldı.
2019’da ekrana gelecek olan diziden paylaşılan ilk fotoğrafta Cumberbatch, saçlarıyla dikkat çekmişti.
GEMMA CHAN
Captain Marvel'ın yıldızı Gemma Chan'den set karesi geldi. Filmdeki sahnelerinin çekimlerini tamamlayan güzel yıldız, müjdeli haberi vermek için setten bir kareyi takipçileri ile sosyal medya üzerinden paylaştı.
Tom Hardy, Instagram'da tanınmayacak haldeki fotoğraflarını paylaştı. İngiliz oyuncunun bu değişimi elbette yeni rolü içindi.
Oscar adayı oyuncu, bu kez de mafyanın kitabını yazmış olan İtalyan asıllı Amerikalı mafya lideri Al Capone'a hayat verecek. Fonzo ismini taşıyan biyografiden gelen karelerde ünlü oyuncu tanınmayacak kadar değişmiş görünüyor.
KEANU REEVES
Hollywood'un en ünlülerinden biri olup da şöhretler dünyasındaki yaşam tarzının dışında bir hayat sürdüren oyuncu Keanu Reeves, New York'ta sokağın köşesindeki bir binanın önünde otururken görüntülendi.
Bakımsız bir görüntüsü olan Reeves, bir yandan elindeki içeceği yudumlarken bir yandan da etrafı seyretti. İlk anda bu haliyle hayranlarını üzen Reeves'in görüntüsünün ardındaki gerçek de sonradan ortaya çıktı. 53 yaşındaki oyuncu rol aldığı John Wick serisinin üçüncü filminin bir sahnesi için bekliyordu. Reeves, içeceğini yudumlayıp dinlerinken de kamera arkası ekibi seti çekime hazırladı.
İngiliz oyuncu Liz Hurley, 2015 yılından bu yana rol aldığı ‘The Royal’ dizisinin setinde tanınmaz halde görüntülendi.
52 yaşındaki oyuncu, dizide gelinini canlandıran oyuncuyu çikolata kazanının içinde boğmaya çalışırken tamamen çikolaya bulanmış hale geldi.
ABD'li aktör John Travolta, yönetmenliğini Fred Durst’ın üstlendiği yeni filmi Moose’un Hollywood’daki setinde görüntülendi. John Travolta, beyazlayan saç ve sakalı ile tanınmaz haldeydi.
"Gimme Shelter" adlı filmde Agnes Bailey rolünde yer alan Hudgens, evden kaçan ve umutsuz hayatında yaşam mücadelesi veren bir kadını canlandırdı. Rolü için saçlarını kestirdi ve asi bir görünüme büründü.
Anı adlı romandan sinemaya uyarlanan "Jane Eyre"de, Jane Eyre rolünü canlandırdan Wasikowska, kendisine köle gibi davranan halası tarafından yoksul kızların gittiği katı disiplinli bir yatılı okula gönderilen karakteri için güzelliğinden taviz verdi.
"Kal, Gitme" adlı filmde Italia adlı karaktere hayat veren oyuncu, film için saçlarını kestirdi. Film, Penélope Cruz’un en çirkin halini sergilediği yapım olarak adlandırıldı.
Anne Hathaway, "Sefiller" filmindeki Fantine rolü için saçlarından oldu. Müzikal filmde oyuncu, para için saçlarını satmak zorunda kalan kadını canlandırdı.
"Bridget Jones'un Günlüğü" filmindeki Bridget Jones rolü için ünlü oyuncu 10 kilo aldı. Filmin çekimlerinin ardından sıkı bir diyete girdi.
"V for Vendetta"da Evey Hammond olarak karşımıza çıkan Portman, film için saçlarını kazıttı. Bu cesur davranışıyla üstesinden geldiği rolü ona dünya çapında bir başarı getirdi.
"Büyük Balık" adlı filmde bir cadıyı oynayan Carter, yaşlandırılmış ve çirkinleştirilmiş görünümüyle her zamanki güzelliğinden çok uzak bir imajla beyazperdede boy gösterdi.
"Milyonluk Bebek" filminde Maggie Fitzgerald adlı bir boksör rolünü oynayan Swank, karakterin inandırıcılığı için yüzünü kan revan içinde bırakmaktan çekinmedi.
America Ferrera, "Çirkin Betty"deki Betty rolü için diş telleri takan çirkin bir kız görünümüyle seyirci karşısına çıkmakta tereddüt etmedi.
"The Big Bang Theory" adlı dizide zeki ama dış görünümüne pek önem vermeyen, Sheldon Cooper'ın (Jim Parsons) sevgilisi Amy Farrah Fowler adlı karakteri canlandıran Bialik, gerçek hayatta bakımlı ve şık görünümüyle dikkat çekiyor.
"Wit" adlı filmde kansere yakalandığı için kemoterapi alan Vivien Baring karakterini canlandıran Nixon, rolü için saçlarını kazıtmaktan çekinmedi.
"Okuyucu" adlı filmde Hanna Schmitz karakterine hayat veren Winslet, yaşlandırılmış yüzüyle her zamanki güzelliğinden çok uzaktaydı.
Game of Thrones'ta savaşçı Brienne rolünü canlandıran Christie, dizide, gerçek hayattaki feminen görünümünden oldukça uzak bir görünüme sahip.
J.K. SIMMONS
Eden Sher, "The Middle" adlı dizide Sue Heck adlı ergenlik çağındaki bir kızı canlandırıyordu. Oyuncu, dişlerine tel takmış haliyle ekranlardaydı.
Renee Zellweger, rolü için kolylıkla değişebilmesiyle tanınan bir oyuncu. Bu defa çok farklı biri haline geldi.
Yeni biyografik filminde 1940’lı yılların efsane oyuncusu ve şarkıcısı Judy Garland’i canlandıran Zellweger’in ilk fotoğrafı yayınlandı.
Zellweger’in fotoğrafı, 1969 yılında aşırı doz sakinleştirici ilaçtan yaşamını yitiren Garland’in ölümünden bir yıl önce, sağlık sorunlarına rağmen Londra’da konser verdiği anı canlandırıyor.
Kırmızı halıdaki fit görünümüyle bilinen Hollywood’un ünlü oyuncusu Charlize Theron, yeni filmi için geçirdiği değişimle dikkat çekti.
Theron, kendisine En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını getiren 2003 yapımı ‘Monster’ (Cani) filmi için de 15 kilo almış, sonra kilolarından kurtulmuştu.
Theron, 2004 yılında En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını kazandığı ‘Monster’ (Cani) filminde böyle görünüyordu.
İşte tıpkı Theron gibi rolü uğruna güzelliğinden taviz vermekten çekinmeyen diğer ünlüler...
‘The Rhythm Section’ filminde Stephanie Patrick karakterine hayat veren oyuncu, ailesinin ölümüne yol açan uçak kazasını planlayan kişilerden intikam aldı. Lively, 1940’larda geçen gerilim türündeki yapımda, kızıl saçlı bir suikastçi rolüne büründü.
Big Littles Lies dizisindeki rolüyle Altın Küre Ödülü'ne aday olan Nicole Kidman, yeni filmi 'Destroyer'da bir dedektifi canlandırdı. Kidman, karakteri gereği taktığı peruk ve kirli makyajıyla tanınmaz haldeydi.
Robbie, Esquire dergisi tarafından 2017’nin yaşayan en seks kadını seçilmişti.
Leonardo DiCaprio ile başrolleri paylaştığı ‘Para Avcısı’ (Wolf of Wall Street) filmiyle yıldızı parlayan 27 yaşındaki Avustralyalı oyuncu, 2018 yılında gösterime girecek olan ‘Mary Queen of Scots’ filminin çekimlerini Londra’da sürdürüyor.
Yeni rolü için Robbie’ye yapılan makyajla alnının açık ve yüzünün lekeli hale getirilmesi dikkat çekti.
Bonus: OZAN GÜVEN
Ozan Güven, 14 yıl aradan sonra tiyatro sahnesine döndü. Günay Karacaoğlu ile birlikte başrolleri paylaştığı Baba Sahne’nin yeni prodüksiyonu Don Kişot’um Ben oyunu için görünümünü değiştirdi.
Güven, saçlarının görünümüyle her zamankinden farklı olan görünümünü sosyal medya hesabından paylaştı.