Bob Dylan'dan yeni rekor

Nobel Ödüllü müzisyen Bob Dylan son albümü Rough and Rowdy Ways ile İngiltere’de müzik listeleri tarihine geçti.

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01.07.2020 - 06:35

Bob Dylan 'ın 19 Haziran'da çıkan 39. stüdyo albümü Rough and Rowdy ways İngiltere müzik listelerinde bir numaraya çıktı. Dylan böylece yeni bir materyalle İngiltere'de liste başı olan en yaşlı sanatçı ünvanını almış oldu.

79 yaşındaki Bob Dylan kendisinden önce 74 yaşında bu ünvanı ele geçiren Paul Simon'ın rekorunu kırdı. Paul Simon 2016'da Stanger To Stranger albümüyle liste başı olmuştu.

Materyalin yeniliğine bakılmaksızın, liste başı olan en yaşlı sanatçı ünvanı ise yakın zaman önce hayata veda eden Dame Vera Lynn. Ünlü şarkıcı 2009'da 92 yaşındayken We'll Meet Again adlı toplama albümüyle listelerin zirvesine çıkmıştı.





Bob Dylan, nisan ayında 17 dakikalık şarkısı Murder Most Foul ile elde ettiği dijital satış rakamlarıyla Billboard müzik listesinde ilk kez birinci olarak rekor kırmıştı. Dylan, daha önce 1965'te çıkardığı Like a Rolling Stone ve 1966'daki Rainy Day Women albümüyle listede ikinciligi elde etmişti.

Dylan ilk kez kendi seslendirdiği şarkıyla birinci olsa da daha önce, bestesini yaptığı ama başkaları tarafından seslendirilen şarkılarıyla da birincilik elde etmişti.