Bob Saget son yolculuğuna uğurlandı, eşi yüzüğünü boynunda taşıdı

Geçen hafta hayatını kaybeden Full House (Bizim Ev) dizisinin Danny Tanner'ı Bob Saget son yolculuğuna uğurlandı. Eşi Kelly Rizzo birçok ünlü ismin katıldığı cenaze töreninde alyansını boynunda taşıdı.

Haberler 16.01.2022 - 16:14

Bob Saget son yolculuğuna uğurlandı, eşi yüzüğünü boynunda taşıdı - 1

Rol aldığı Full House (Bizim Ev) dizisiyle TV tarihinin unutulmazları arasına giren Bob Saget, beş gün önce beklenmedik bir şekilde hayata veda etti. 65 yaşında bu dünyadan göçen Saget, dün de gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Bob Saget son yolculuğuna uğurlandı, eşi yüzüğünü boynunda taşıdı - 2

Törende, ayakta durmakta güçlük çeken üç yıllık eşi Kelly Rizzo'ya Full House dizisindeki rol arkadaşları destek oldu. Rizzo'nun, kocasının ölümünden sonra parmağından çıkarılan evlilik yüzüğünü kolye gibi boynunda taşıdığı görüldü.

Bob Saget son yolculuğuna uğurlandı, eşi yüzüğünü boynunda taşıdı - 3

'O BENİM HER ŞEYİMDİ'


Bob Saget'in "Kimseyi sevebileceğimi sanmıyordum ki onunla tanıştım" dediği eşi Kelly Rizzo "Bob, kesinlikle benim her şeyimdi" sözleriyle eşini andı. Rizzo, ölüm haberinin duyulmasından hemen sonra basına verdiği demeçte "Tamamen yıkıldım ve olup bitenlere inanamıyorum. Arkadaşlarımızdan, ailemizden, hayranlarından ve meslektaşlarından gelen sevgi dolu övgüler beni çok etkiledi" dedi.

Bob Saget son yolculuğuna uğurlandı, eşi yüzüğünü boynunda taşıdı - 4

TÖRENE ROL ARKADAŞLARI AKIN ETTİ


Bob Saget'in Los Angeles'taki cenaze törenine, aralarında Dave Chappelle, Jimmy Kimmel, Chris Rock, Jeff Ross ve John Stamos'un da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü katıldı. Saget'in toprağa verilmesinin ardından Full House dizisinin yaratıcısı Jeff Franklin'in evinde bir resepsiyon verildi.

Bob Saget son yolculuğuna uğurlandı, eşi yüzüğünü boynunda taşıdı - 5

'HAYATIMIN EN ZOR GÜNÜ'

Saget'in Full House dizisinde birlikte kamera karşısına geçtiği John Stamos, yıllardır oyuncunun en iyi dostuydu. Eşiyle birlikte törene katılan Stamos, Kelly Rizzo'ya tören boyu destek oldu. Stamos, arkadaşının ölüm haberini aldığı andan beri bu acıyla başa çıkmaya çalıştığını belirtmişti. Cenaze günü de Twitter'da "Bu, benim hayatımın en zor günü olacak" mesajını paylaştı. Stamos'un eşi Caitlin McHugh da Bob Saget'in acılı eşi Kelly Rizzo, törende ayakta durmakta zorlandıkça ona yardımcı oldu.

İşte cenazeye katılan isimlerden bazıları... 

Bob Saget son yolculuğuna uğurlandı, eşi yüzüğünü boynunda taşıdı - 6

Jeff Ross

Bob Saget son yolculuğuna uğurlandı, eşi yüzüğünü boynunda taşıdı - 7


Jimmy Kimmel

Bob Saget son yolculuğuna uğurlandı, eşi yüzüğünü boynunda taşıdı - 8


Ashley Olsen ve Mary-Kate Olsen

Bob Saget son yolculuğuna uğurlandı, eşi yüzüğünü boynunda taşıdı - 9


Kathy Griffin

Bob Saget son yolculuğuna uğurlandı, eşi yüzüğünü boynunda taşıdı - 10

Sarah Silverman

Bob Saget son yolculuğuna uğurlandı, eşi yüzüğünü boynunda taşıdı - 11

Seth Green

Bob Saget son yolculuğuna uğurlandı, eşi yüzüğünü boynunda taşıdı - 12


Candace Cameron Bure

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