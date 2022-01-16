Bob Saget son yolculuğuna uğurlandı, eşi yüzüğünü boynunda taşıdı

Haberler 16.01.2022 - 16:14
Rol aldığı Full House (Bizim Ev) dizisiyle TV tarihinin unutulmazları arasına giren Bob Saget, beş gün önce beklenmedik bir şekilde hayata veda etti. 65 yaşında bu dünyadan göçen Saget, dün de gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.
Törende, ayakta durmakta güçlük çeken üç yıllık eşi Kelly Rizzo'ya Full House dizisindeki rol arkadaşları destek oldu. Rizzo'nun, kocasının ölümünden sonra parmağından çıkarılan evlilik yüzüğünü kolye gibi boynunda taşıdığı görüldü.
'O BENİM HER ŞEYİMDİ'
Bob Saget'in "Kimseyi sevebileceğimi sanmıyordum ki onunla tanıştım" dediği eşi Kelly Rizzo "Bob, kesinlikle benim her şeyimdi" sözleriyle eşini andı. Rizzo, ölüm haberinin duyulmasından hemen sonra basına verdiği demeçte "Tamamen yıkıldım ve olup bitenlere inanamıyorum. Arkadaşlarımızdan, ailemizden, hayranlarından ve meslektaşlarından gelen sevgi dolu övgüler beni çok etkiledi" dedi.
TÖRENE ROL ARKADAŞLARI AKIN ETTİ
Bob Saget'in Los Angeles'taki cenaze törenine, aralarında Dave Chappelle, Jimmy Kimmel, Chris Rock, Jeff Ross ve John Stamos'un da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü katıldı. Saget'in toprağa verilmesinin ardından Full House dizisinin yaratıcısı Jeff Franklin'in evinde bir resepsiyon verildi.
'HAYATIMIN EN ZOR GÜNÜ'
Saget'in Full House dizisinde birlikte kamera karşısına geçtiği John Stamos, yıllardır oyuncunun en iyi dostuydu. Eşiyle birlikte törene katılan Stamos, Kelly Rizzo'ya tören boyu destek oldu. Stamos, arkadaşının ölüm haberini aldığı andan beri bu acıyla başa çıkmaya çalıştığını belirtmişti. Cenaze günü de Twitter'da "Bu, benim hayatımın en zor günü olacak" mesajını paylaştı. Stamos'un eşi Caitlin McHugh da Bob Saget'in acılı eşi Kelly Rizzo, törende ayakta durmakta zorlandıkça ona yardımcı oldu.
İşte cenazeye katılan isimlerden bazıları...
Jeff Ross
Jimmy Kimmel
Ashley Olsen ve Mary-Kate Olsen
Kathy Griffin
Sarah Silverman
Seth Green
Candace Cameron Bure