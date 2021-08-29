Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri müzikalle sona erdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 3. Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri, Yıldızların Altında adlı müzikal gösterisiyle sona erdi.

29.08.2021 - 10:48

Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri müzikalle sona erdi - 1
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde düzenlenen organizasyonunun son etkinliğinde, İzmir Devlet Tiyatrosu oyuncuları sahne aldı.

Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri müzikalle sona erdi - 2
Levent Ulukut'un yönettiği, koreografisi Meltem Yorulmaz'a, müzik düzenlemesi Kemal Alpan'a ait müzikal beğeniyle izlendi.

Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri müzikalle sona erdi - 3
Türk tiyatrosunun klasikleşmiş müzikallerinden oluşan seçkinin sahnelendiği etkinlikte, usta tiyatrocular ve şarkıların bestecileri de hatırlanmış oldu.
Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri müzikalle sona erdi - 4
Tek perdelik gösteri, izleyenlerden alkış aldı.
Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri müzikalle sona erdi - 5
Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri'nden fotoğraflar...
Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri müzikalle sona erdi - 6
Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri müzikalle sona erdi - 7
Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri müzikalle sona erdi - 8
Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri müzikalle sona erdi - 9
Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri müzikalle sona erdi - 10

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