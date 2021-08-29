Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri müzikalle sona erdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde düzenlenen organizasyonunun son etkinliğinde, İzmir Devlet Tiyatrosu oyuncuları sahne aldı.

Türk tiyatrosunun klasikleşmiş müzikallerinden oluşan seçkinin sahnelendiği etkinlikte, usta tiyatrocular ve şarkıların bestecileri de hatırlanmış oldu.