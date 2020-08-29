Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi ziyaretçi sayısını iki ayda 20'ye katladı

Bodrum'da gündüz bunaltıcı sıcakların olduğuna dikkati çeken Toprak, şunları kaydetti: "Gündüz saatlerinde inanılmaz bir sıcaklık oluyor. Açık alanda sıcakta dolaşmak bazı ziyaretçilerimizi yoruyor. Bu nedenle akşam saatlerinde gezmek onlara çok cazip geliyor. Gündüz gelen insan akşam da gelmeyi tercih ediyor. Bu ziyaretçi sayısını da etkiledi. Bu uygulamamız talep gördü ve bir gelen bir daha gelmek istiyor. Pandemi dolayısıyla ilk aylarda yerli turistler yoğunlukta oluyordu ancak ağustos ayının ortalarından itibaren yabancı turistlerimiz de yine kaleyi tercih ediyor. Ziyaretçi sayımız ciddi anlamda artmaya başladı."