Bodrum'da 2 bin 400 yıllık lahit mezardan çıkan eserler ilgi görüyor

"YAKLAŞIK 40 GÜNDE SERGİLENMEYE BAŞLADI"

Toprak, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un kapağını açtığı 2 bin 400 yıllık lahit mezardan önemli eserlerin ortaya çıkarıldığını, bu eserlerin artık kalede sergilenmeye başlandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Lahit mezardan çıkan eserler, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katkısıyla müzede sergilenmeye başlandıktan sonra, sırf bu eserleri görmek için ülkemizden ve dünyanın birçok ülkesinden kalemize gelenler oluyor. Bu bizim için gurur verici bir durum. Mezardan çıkarılan yüzük, kolye, sikke ve pelike gibi eşyaların restorasyonu kendi laboratuvarımızda uzmanlarımızca yapıldı. Yaklaşık 7 gün süren restorasyon sonrasında eserler için vitrin ve sergileme salonu ayarlandı. Yaklaşık 40 günde eserlerimiz sergilenmeye başlandı. Lahit mezarın ortaya çıkışı medyatik olduğu için ilgi görüyor."