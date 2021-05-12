Bodrum'da 2 bin 400 yıllık lahit müzede yerini aldı

Yokuşbaşı Mahallesi'ndeki bir arsadaki inşaat kazısında 2 bin 400 yıllık lahit bulundu. İnşaat çalışmalarının durdurulmasının ardından, Bodrum Müze Müdürlüğü, kurtarma kazıları yapmaya başladı.

2 bin 400 yıldır gün yüzüne çıkmamış lahit mezarın olduğu bilgisini alan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 3 Nisan tarihinde kazıların ardından mezarın kapağının açılmasını yerinde inceledi.