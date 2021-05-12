Bodrum'da 2 bin 400 yıllık lahit müzede yerini aldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kapağını açtığı 2 bin 400 yıllık lahitten çıkarılan eserler, Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

12.05.2021 - 09:26

Bodrum'da 2 bin 400 yıllık lahit müzede yerini aldı - 1
Yokuşbaşı Mahallesi'ndeki bir arsadaki inşaat kazısında 2 bin 400 yıllık lahit bulundu. İnşaat çalışmalarının durdurulmasının ardından, Bodrum Müze Müdürlüğü, kurtarma kazıları yapmaya başladı.

Bodrum'da 2 bin 400 yıllık lahit müzede yerini aldı - 2
2 bin 400 yıldır gün yüzüne çıkmamış lahit mezarın olduğu bilgisini alan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 3 Nisan tarihinde kazıların ardından mezarın kapağının açılmasını yerinde inceledi.
Bodrum'da 2 bin 400 yıllık lahit müzede yerini aldı - 3
Kapağı açılan lahitten, pelike, altın yüzük, altın kolye gibi parçalar çıktı. Bakan Ersoy, lahit ve içinden çıkanların Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde sergileneceğini kaydetti.

Bodrum'da 2 bin 400 yıllık lahit müzede yerini aldı - 4
Yaklaşık 1 ay süren restarasyon işlemlerinin ardından değerli eşyalar ve takılar dün ilk kez görücüye çıktı.

Bodrum'da 2 bin 400 yıllık lahit müzede yerini aldı - 5
Tarihi eserler Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesinde sergilenmeye başlandı. Öte yandan, müzede sergilenen parçaların yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmesi bekleniyor.
Bodrum'da 2 bin 400 yıllık lahit müzede yerini aldı - 6
Bodrum'da 2 bin 400 yıllık lahit müzede yerini aldı - 7
Bodrum'da 2 bin 400 yıllık lahit müzede yerini aldı - 8
Bodrum'da 2 bin 400 yıllık lahit müzede yerini aldı - 9
Bodrum'da 2 bin 400 yıllık lahit müzede yerini aldı - 10
Bodrum'da 2 bin 400 yıllık lahit müzede yerini aldı - 11
Bodrum'da 2 bin 400 yıllık lahit müzede yerini aldı - 12

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