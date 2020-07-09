Bodrum'da arabada ve teknede sinema keyfi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, uzun süre evde kalan vatandaşlara moral olması için arabada ve teknede sinema etkinliği düzenlendi.

09.07.2020 - 10:42

Bodrum'da arabada ve teknede sinema keyfi - 1
Bodrum'da otomobilleri ve tekneleriyle Paşatarlası Bodrum Cruise Port'taki gümrüksüz rıhtıma gelenler film keyfi yaşadı.
Bodrum'da arabada ve teknede sinema keyfi - 2
Yaklaşık 20'ye yakın aracın ve 10 teknenin katıldığı alanda vatandaşlar The Gentlemen filmini seyretti.
Bodrum'da arabada ve teknede sinema keyfi - 3

Filmin görüntüsü alandaki beyaz perdeye yansıtılırken, sesi ise belirlenen radyo frekansıyla araç teyplerinden dinlendi. 

Bodrum'da arabada ve teknede sinema keyfi - 4
Filmi aracından izleyen Emre Tiritoğlu tatil için ilçede bulunduklarını belirterek, açık havada sinema izlemenin değişik bir deneyim olduğunu belirtti.
Bodrum'da arabada ve teknede sinema keyfi - 5
Arabada ve teknede sinema keyfinden fotoğraflar...
Bodrum'da arabada ve teknede sinema keyfi - 6
Bodrum'da arabada ve teknede sinema keyfi - 7
Bodrum'da arabada ve teknede sinema keyfi - 8
Bodrum'da arabada ve teknede sinema keyfi - 9
Bodrum'da arabada ve teknede sinema keyfi - 10

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