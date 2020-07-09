Bodrum'da arabada ve teknede sinema keyfi

Bodrum'da otomobilleri ve tekneleriyle Paşatarlası Bodrum Cruise Port'taki gümrüksüz rıhtıma gelenler film keyfi yaşadı.

Yaklaşık 20'ye yakın aracın ve 10 teknenin katıldığı alanda vatandaşlar The Gentlemen filmini seyretti.

Filmin görüntüsü alandaki beyaz perdeye yansıtılırken, sesi ise belirlenen radyo frekansıyla araç teyplerinden dinlendi.

Filmi aracından izleyen Emre Tiritoğlu tatil için ilçede bulunduklarını belirterek, açık havada sinema izlemenin değişik bir deneyim olduğunu belirtti.