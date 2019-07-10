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Bodrum'da Yeşilçam Müzikleri konseri

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Cahit Berkay ve Yeşilçam Film Müzikleri Konseri gerçekleştirildi.

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    Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen Bodrum Konserleri kapsamında müzisyen Cahit Berkay, Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde sanatseverlerle buluştu.
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    Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'ndeki etkinlikte, hafızalardan silinmeyen Yeşilçam filmlerinde bazen hüzünlü bazen de neşeli ve güzel anları anlatan sahnelere eşlik eden eserler seslendirildi.

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    Müziklerine yer verilen filmlerin bazı sahneleri sinevizyon eşliğinde gösterildi.

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    Orkestra şefliğini Burak Tüzün'ün yaptığı konserde "Bu nasıl dünya" adlı eserle hayatta olmayan Yeşilçam'ın emektarları anıldı.

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    Sanatçıların ayakta alkışlandığı etkinlikte konuşan Cahit Berkay, şarkıların hatıraları canlandırdığını söyledi. Berkay, sadece kendisinin değil başka isimlerin de film müziklerinde emekleri olduğunu belirterek alkışların onlara gittiği söyledi.
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